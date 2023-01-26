ФНС v налогоплательщик: важно не пропустить сроки

Сейчас самый разгар отчетного периода в организациях, поэтому важно не пропустить ближайшие сроки подачи отчетности, а также первоначальные обязательства компаний перед бюджетом во избежание дальнейших конфликтных ситуаций с налоговыми службами.

до 25 января надо отправить новую форму уведомления об исчисленных суммах в налоговую службу. Налогоплательщикам важно помнить, что уведомление об удержанном НДФЛ в текущем месяце будет содержать суммы за период с 01 по 22 января 2023 года.

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не позднее 28-го января (но в текущем месяце срок смещается на 30.01, так как крайний срок уплаты попадает на выходной день) организация обязана оплатить страховые взносы за декабрь 2022 г., НДС за IV квартал 2022 г., и НДФЛ, удержанный за период 1-го по 22 января текущего года.

Налоговая служба разъяснила, что с 2023 года меняется не только расчетный период, сроки уплаты НДФЛ, а также дата признания дохода, то есть датой признания дохода работника является дата выплаты. Поэтому важно помнить, что заработная плата за декабрь 2022 г. выплаченная работодателем в январе, будет признана доходом января месяца. Соответственно работодатель обязан перечислить удержанный не позднее 30-го января.