ФНС v налогоплательщик: важно не пропустить сроки

Сейчас самый разгар отчетного периода в организациях, поэтому важно не пропустить ближайшие сроки подачи отчетности, а также первоначальные обязательства компаний перед бюджетом во избежание дальнейших конфликтных ситуаций с налоговыми службами.
Налоговая служба разъяснила, что с 2023 года меняется не только расчетный период, сроки уплаты НДФЛ, а также дата признания дохода, то есть датой признания дохода работника является дата выплаты. Поэтому важно помнить, что заработная плата за декабрь 2022 г. выплаченная работодателем в январе, будет признана доходом января месяца. Соответственно работодатель обязан перечислить удержанный не позднее 30-го января.
По материалам: Консультант Плюс
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