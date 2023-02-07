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Российские налоги
Полина Мостепан
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Минэкономразвития: возможные изменения порядка подтверждения ОКВЭД

Министерство экономического развития предложило новый законопроект, подразумевающий изменение процедуры подтверждения ОКВЭД. Рассмотрим ключевые изменения, предлагаемые Министерством экономического развития, в отношении использования ОКВЭД для классификации вида деятельности:

Полина Мостепан
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• отмена необходимости раз в год подтверждать существующие ОКВЭД

• в случае изменения основного вида деятельности, в том числе при изменении части по любому из кодов более чем на двадцать %, страхователи по-прежнему должны сообщить об этом в налоговую службу.

• впервые застрахованные оповещают о части дохода в обязательном порядке до 15 апреля 2024 г.

• если по результатам проверки, ведомство выявит несоответствие или недочет, то страхователь имеет право внести изменения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в течение 30 дней, с целью исправления найденной ошибки.

• после проверки фонд имеет право изменить страховой тариф на соответствующий вид деятельности застрахованного;

• ЕГРЮЛ будет содержать дополнительные данные об обособленных подразделениях России, которые смогут производить начисления, в том числе выплаты физическим лицам, а также о доле основных и дополнительных видов деятельности страхователя.

По материалам: Телеграм-канала TaxPro

#законопроект
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект