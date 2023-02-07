Социальный фонд России: новая процедура регистрации и снятия с учета страхователей

С начала года заработал Социальный фонд России (СФР), объединивший ПФР и ФСС. В связи с этим Минтруд представил проект, который устанавливает единый порядок регистрации и снятия с учета страхователей.

Процедура регистрации и снятия для страхователей –юридических лиц остается неизменна, на основе данных, предоставляемых налоговым органом.

Регистрация по местонахождению обособленных подразделений будет произведена только при наличии собственного счета в банке либо в случае выплат заработной платы в пользу физических лиц.

Юридические лица, подлежащие обязательному пенсионному и социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства, будут зарегистрированы на основании информации от налоговой службы. Однако регистрация юридических лиц по страхованию от несчастных случаев на рабочем месте происходит исключительно по их заявлению.

Новый проект регламентирует:

• процедуру регистрации и удаления с учета страхователей-физических лиц, которые производят выплаты физическим лицам;

• форма регистрации и снятия с учета страхователей- индивидуальных предпринимателей (ИП) и лиц, приравненных к ним;

• форму уведомления о регистрации в качестве страхователя и информационного листа.