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Российские налоги
Полина Мостепан
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Социальный фонд России: новая процедура регистрации и снятия с учета страхователей

С начала года заработал Социальный фонд России (СФР), объединивший ПФР и ФСС. В связи с этим Минтруд представил проект, который устанавливает единый порядок регистрации и снятия с учета страхователей.

Полина Мостепан
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Процедура регистрации и снятия для страхователей –юридических лиц остается неизменна, на основе данных, предоставляемых налоговым органом.

Регистрация по местонахождению обособленных подразделений будет произведена только при наличии собственного счета в банке либо в случае выплат заработной платы в пользу физических лиц.

Юридические лица, подлежащие обязательному пенсионному и социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства, будут зарегистрированы на основании информации от налоговой службы. Однако регистрация юридических лиц по страхованию от несчастных случаев на рабочем месте происходит исключительно по их заявлению.

Новый проект регламентирует:

• процедуру регистрации и удаления с учета страхователей-физических лиц, которые производят выплаты физическим лицам;

• форма регистрации и снятия с учета страхователей- индивидуальных предпринимателей (ИП) и лиц, приравненных к ним;

• форму уведомления о регистрации в качестве страхователя и информационного листа.

По материалам: Федеральный портал проектов нормативных актов

#ПФР#ФСС
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ПФР#ФСС