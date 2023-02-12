Окончание четвертой стадии добровольной декларации иностранных активов запланировано на 28 февраля 2023 года.

С 14 марта прошлого года согласно двум Федеральным законам граждане имеют право представлять специальные налоговые декларации. Важно помнить, что 4-й этап добровольного уведомления налоговой о владении иностранными активами закончится 28 марта 2023 года.

В четвертом этапе добровольного декларирования сохранены защитные меры для исключения административной, уголовной и налоговой ответственности декларанта или физического лица, чьи данные указаны в специальной декларации.

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Согласно четвертой стадии амнистии капитала, увеличен список финансовых активов, которые можно задекларировать.

Ранее разрешалось декларировать ценные бумаги, доли в зарубежных компаниях, деньги на счетах за рубежом и контролируемые зарубежные организации. Однако в четвертой стадии разрешили декларировать прочие финансовые активы, в том числе производные финансовые инструменты, права страхового договора, и прочие активы, указанные в финансовых договорах с зарубежными организациями. Дополнительно физическим лицам разрешено декларировать наличные деньги.

Подача декларации осуществляется персонально декларантом в локальный налоговый орган или в Центральное управление налоговой службы России, или посредством доверенного лица по доверенности, заверенной нотариусом.

Специальные декларации, пересланные почтой, не принимаются, и в том числе запрещена двухсторонняя печать.