Окончание четвертой стадии добровольной декларации иностранных активов запланировано на 28 февраля 2023 года.

С 14 марта прошлого года согласно двум Федеральным законам граждане имеют право представлять специальные налоговые декларации. Важно помнить, что 4-й этап добровольного уведомления налоговой о владении иностранными активами закончится 28 марта 2023 года.
В четвертом этапе добровольного декларирования сохранены защитные меры для исключения административной, уголовной и налоговой ответственности декларанта или физического лица, чьи данные указаны в специальной декларации.
Согласно четвертой стадии амнистии капитала, увеличен список финансовых активов, которые можно задекларировать.
Ранее разрешалось декларировать ценные бумаги, доли в зарубежных компаниях, деньги на счетах за рубежом и контролируемые зарубежные организации. Однако в четвертой стадии разрешили декларировать прочие финансовые активы, в том числе производные финансовые инструменты, права страхового договора, и прочие активы, указанные в финансовых договорах с зарубежными организациями. Дополнительно физическим лицам разрешено декларировать наличные деньги.
Подача декларации осуществляется персонально декларантом в локальный налоговый орган или в Центральное управление налоговой службы России, или посредством доверенного лица по доверенности, заверенной нотариусом.
Специальные декларации, пересланные почтой, не принимаются, и в том числе запрещена двухсторонняя печать.
По материалам: Федеральная налоговая служба
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