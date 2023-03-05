Налоговый вычет при покупке квартиры

Россияне имеют право вернуть налог на доходы физических лиц в сумме до 260 тыс. рублей из расходов на приобретённое жилое имущество. Это значит, что после приобретения жилого имущества, можно воспользоваться налоговым вычетом, который позволяет уменьшить или возместить до 260 000 от уплаченного НДФЛ на одного человека. Кроме того, можно вернуть НДФЛ и с процентов за ипотеку.

Вычет можно получить при следующих условиях:

необходимо платить налоги на территории РФ (налоговый резидент РФ);

наличие доходов с НДФЛ по ставке 13 %;

наличие официально подтвержденных расходов на жилье, приобретенное в РФ;

оформленное права на собственность;

продавец не может быть близким родственником;

Размер налогового вычета составляет сумму расходов на приобретение недвижимого жилого имущества, однако не более 2 млн. рублей на одного человека. Таким образом сумма возврата не превысит 260 000 руб., а в случае приобретения недвижимого жилого имущества супругами в браке- то не более 520 000 руб. на двоих человек.

Декларирование в 2023 году на возврат налога в размере 13% позволяет получить денежные суммы за прошедшие 3 года. Соответственно в 2023 можно подать декларацию за прошедших три года, а именно 2022 г., 2021 г. и 2020 г.). Неиспользованный остаток суммы переносится на следующий год.

Также налогоплательщик имеет право на оформление налогового вычета в текущем году через работодателя. Для этого понадобится оформить уведомление о праве на вычет в личном кабинете налогоплательщика, которое получит работодатель и дополнительно предоставить заявление. В свою очередь работодатель учтет применение вычета при начислении НДФЛ, то есть налог не будет удерживаться из зарплаты, пока вычет не закончится.