Налоговый вычет позволяет вернуть за медицинские услуги до 15 600 рублей

Оформление налогового вычета возможно при условии получения доходов, к которым применим НДФЛ, как например, заработная плата. За расходы медицинских услуг возможно вернуть до 15 600 руб. в год.

Налогоплательщики могут возместить расходы за себя, за супруга (у), за родителей либо за детей (до совершеннолетия (18 лет) или при очном обучении до 24 лет).

Максимальная годовая сумма расходов, от которой считают возмещение НДФЛ для социального вычета составляет — 120 000 рублей в год. Соответственно максимальное возмещение налога к возврату составляет процент текущего НДФЛ от 120 000 руб., то есть 15 600 в год.

Возмещение налога за оплаченные услуги (в 2020—2022) возможно за три предыдущих годах считая от текущего. Посредством личного кабинета налогоплательщика можно сформировать и отправить декларацию.

При подаче декларации понадобится приложить договор и справку об оплате медуслуг из медицинского учреждения, а также копия лицензии организации. Проверка продлится не более трех месяцев и в течении месяца сумма возмещения, согласованная ФНС будет перечислена на указанный вами счет.

Если оплата медицинских услуг произведена в 2023 году, то налогоплательщику необходимо на сайте ФНС оформить справку о праве на социальный вычет и сформированная справка будет направлена работодателю. Далее работодатель учтет наличие права на вычет к доходам и не будет удерживать НДФЛ. Соответственно сумма НДФЛ которая не удерживается будет начисляться в заработную плату текущего года, без необходимости подавать декларации.