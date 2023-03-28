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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Ирландия предлагает новый режим соответствия и добросовестности для регулируемых компаний

Правительство Ирландии начало консультации по Закону о Центральном Банке (Central Bank (Individual Accountability Framework) Act 2023), устанавливающему новые стандарты поведения и вносящему изменения в режим соответствия и добросовестности.

Ольга Кутяева
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Дублин, Ирландия
Дублин, Ирландия

Предлагается, чтобы с 31 декабря 2023 года все регулируемые компании, предоставляющие финансовые услуги, должны будут подтверждать пригодность и добросовестность лиц, занимающих любые «контролируемые функции», включая холдинговые компании, созданные в Ирландии. Кроме того, с 1 июля 2024 года будет введен режим подотчетности высшего руководства (Senior executive accountability regime, SEAR) для определенных типов организаций, включая кредитные учреждения и инвестиционные компании, владеющие активами клиентов.

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Закон, принятый 9 марта 2023 года, повышает прозрачность отношений между регулируемыми поставщиками финансовых услуг (Regulated financial services providers, RFSP) и Центральным Банком Ирландии (ЦБ), в частности, с точки зрения распределения ответственности в организациях. Он будет реализован Центральным Банком, в консультационном документе которого отмечается, что его подход основан на принципах «пропорциональности, предсказуемости и разумных ожиданий».

Проект правил сертификации требует, чтобы регулируемые компании выдавали сертификат соответствия в отношении лица, выполняющего в фирме роль «контролируемой функции». Они должны быть убеждены на разумных основаниях, что данное лицо соответствует стандартам Центрального Банка в отношении пригодности и добросовестности. Физическое лицо должно согласиться соблюдать этот стандарт и незамедлительно уведомить компанию, если оно перестает ему соответствовать. Срок действия сертификатов составляет 12 месяцев, и без них физические лица не допускаются к выполнению контролируемых функций.

Компания должна вести учет по каждому лицу, выполняющему контролируемые функции, с указанием конкретной занимаемой роли, аспектов деятельности компании, в которых участвует данное лицо, и оснований, на которых компания убеждена в том, что данное лицо соответствует требованиям и является надлежащим. Если компании становится известно о том, что могут возникнуть сомнения в пригодности и неподкупности, она должна провести расследование и незамедлительно принять «соответствующие меры». О любых соответствующих дисциплинарных мерах необходимо сообщить в Центральный Банк в течение 5 рабочих дней. Компании также должны хранить записи, касающиеся сертификации всех лиц, занимающих эти должности, в течение 6 лет после того, как лицо прекратит выполнять свои обязанности.

По материалам STEP

#Ирландия
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Ирландия