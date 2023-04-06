Виды налогов в Испании Материал редакции

Налоги в Испании варьируются в зависимости от уровня дохода налогоплательщика и многих других факторов. Как правило, чем больше вы зарабатываете, тем выше процент, который придется заплатить. Понять, сколько налогов платят в Испании, - довольно непростая задача. Особенно для тех, кто только начинает знакомство с налоговой системой этой страны. Ниже кратко рассмотрим основные имеющиеся в Испании налоги и поможем внести ясность в этот вопрос.

НДФЛ в Испании (IRPF: impuesto sobre la renta de las personas físicas)

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Среди испанских налогов этот самый распространенный, потому что его должны платить все те, кто имеет доход, то есть имеет работу. В Испании подоходный налог с населения не фиксирован. Вы не всегда платите одинаковый процент. Чем больше денег вы зарабатываете, тем выше процент, который вам придется платить от вашей зарплаты.

Это прогрессивный налог, поэтому существуют разные разделы в зависимости от дохода налогоплательщика. Эти разделы могут меняться в зависимости от года.

В 2022 году разделы НДФЛ были следующие:

Раздел 1: 19% до 12 450 евро

Раздел 2: 24% от следующих 7750 евро



Раздел 3: 30% от следующих 15 000 евро



Раздел 4: 37% от следующих 24 800 евро



Раздел 5: 45% от следующих 5 000 евро



Раздел 6: 47% от суммы, превышающей 300 000 евро.



Рассмотрим пример расчета НДФЛ при зарплате 60 000 евро в год.

Поскольку НДФЛ прогрессивен, то сумма налога будет рассчитана следующим образом:

На первые 12 450 евро налог составляет 19%, то есть 2 365,5 евро;

За следующие 7 750 вы заплатите 24%, то есть 1 850 евро;



За следующие 15 000 вы заплатите 30%, то есть 4 500 евро;



За следующие 24 800 вы заплатите 37%, то есть 9 171 евро.



Итого НДФЛ при зарплате 60 000 евро составит 18 156 евро, чуть более 30%.

Если вы работаете не по найму, в дополнение к подоходному налогу с населения вам придется платить взнос самозанятого (социальное обеспечение).

В 2022 году ежемесячная плата для самозанятых составляет 294 евро для минимальной базы взносов, для максимальной базы взносов плата для самозанятых составляет 1 266,66 евро в месяц.

В первые годы вы можете воспользоваться бонусом:

Первые 12 месяцев: плата в размере 60 евро.

Месяцы с 13 по 18: плата в размере 143,10 евро.



Месяцы с 19 по 24: плата в размере 200,30 евро.



Месяцы с 25 по 36: плата в размере 200,30 евро для лиц моложе 30 лет и женщин моложе 35 лет.



Этим бонусом могут воспользоваться и самозанятые, которые отвечают следующим требованиям:

Впервые зарегистрированы в качестве фрилансера;

Не занимались индивидуальной трудовой деятельностью в Испании в течение последних двух лет (трех, если была премия);



Не являются самозанятой компанией.



НДС в Испании (IVA: El impuesto de valor añadido)

Налог на доходы физических лиц — не единственный налог, который должен платить испанский налогоплательщик. В Испании есть и другие налоги. Налог на добавленную стоимость является наиболее известным налогом, который добавляется к продуктам и услугам.

Есть несколько типов НДС:

Общий НДС: 21%. Сниженный НДС: 10%.

Он распространяется на следующие товары:

продукты питания для людей или животных,

продукты или вода, используемые для получения продуктов питания;

используемые в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве или животноводстве;

устройства и приспособления для восполнения физических недостатков животных;

санитарно-гигиенические изделия, материалы или оборудование для лечения болезней человека или животных;

жилища и парковочные места.

Суперсниженный НДС: 4%.

Применяется к основным продуктам, таким как:

хлеб, мука и яйца, молоко;

книги, газеты;

лекарства и продукты, используемые для их получения;

транспортные средства для людей с ограниченной подвижностью;

протезы и имплантаты для людей с ограниченными возможностями;

субсидируемое жилье;

помощь на дому и другие виды ухода.

Все остальное имеет 21% общий НДС, за исключением всех следующих, которые освобождены от НДС:

Страхование, капитализация и перестрахование;

Почтовые марки;



Сбережения и финансовые продукты;



Образовательные услуги и частные занятия;



Профессиональная медицинская и оздоровительная помощь.



Корпоративный налог в Испании (Impuesto de sociedades en España)

Корпоративный налог — это налог, который должны платить все компании, то есть юридические лица, находящиеся в Испании.

Таким образом, следующие компании обязаны платить этот налог:

Коммерческие общества: общества с ограниченной ответственностью, корпорации, коллективные, трудовые и другие виды коммерческих обществ.

Гражданские компании с коммерческой целью.



Государственные, региональные, провинциальные и местные общества.



Кооперативные общества.



Индивидуальные предприниматели (с единственным партнером).



Ассоциации, фонды, государственные и частные учреждения.



Группы экономических интересов.



Точный процент корпоративного налога в Испании, который платят компании, зависит от типа компании.

Общий налог 25%:

кредитные кооперативы,

сельские банки,

взаимные страховые компании,

взаимные фонды социального обеспечения,

общества взаимной гарантии,

частично освобожденные от налога организации,

политические партии и

микропредприятия.

Специальный налог:

вновь созданные компании - 15% в течение двух лет, после этого общий налог 25%;

кооперативы с фискальной защитой - 20%;

некоммерческие организации - 10%,

инвестиционные компании и фонды и фонды банковских активов - 1%.

Для уплаты этого налога компании должны предоставить:

- формы 202 и 222 для частичных платежей и

- формы 200 и 220 для ежегодных платежей.

Кроме того, компании, которые хотят распределять дивиденды, могут делать это, но получатели дивидендов будут платить от 19% до 23% полученных денег.

Налог на прирост капитала в Испании (Impuesto sobre las ganancias de capital)

Налог на прирост капитала - процент от прибыли, полученной при продаже имущества. Процент следующий:

От 19 до 23% для налоговых резидентов Испании;

24% для нерезидентов, проживающих за пределами Европы;



19% для нерезидентов, проживающих в европейской стране.



Есть некоторые бонусы и освобождения от этого налога, например, когда это обычное место жительства. Поэтому может случиться так, что вам не придется его платить. отвечает Максим Агаев помощник аудитора GSL Law & Consulting

Налог на богатство в Испании (Impuesto sobre el patrimonio)

Этот налог уплачивается в зависимости от активов или богатства, зарегистрированных под нашим именем, один раз в год.

Налог на богатство представляет собой прогрессивный процент в диапазоне от 0,2% до 2,5%. Этот процент применяется к стоимости имущества или актива, превышающего бонус в размере 700 000 евро.

Исключения нет: его должны платить как резиденты, так и нерезиденты. Однако в случае налоговых резидентов налогообложение будет применяться ко всем имеющимся активам по всему миру. В то время как для нерезидентов - только к тем активам, которые находятся в Испании.

Этот налог варьируется в зависимости от автономного сообщества, а в некоторых, например в Мадридском сообществе, он не платится.

Налог на передачу собственности в Испании (Impuesto sobre transmisiones patrimoniales)

Если вы покупаете дом в Испании, вам придется платить налоги.

Процент зависит от автономного сообщества, но в большинстве случаев он составляет 10% или 8% для лиц моложе 35 лет, которые зарабатывают менее 24 000 евро в год (хотя точные цифры варьируются в зависимости от автономного сообщества).

Если дом новый, вы можете заплатить 10% НДС вместо налога на передачу собственности, если вы покупаете дом в качестве индивидуального предпринимателя или компании - 4%, если дом официально охраняется.

Налог на наследство в Испании (Impuesto de sucesiones)

Это налог, который вы должны заплатить за наследство. Это прогрессивный налог, процент которого зависит от автономного сообщества. В общем, это минимум 7,65% и максимум 34%. Чем больше вы наследуете, тем больше вам придется платить. Кроме того, налог к ​​уплате также зависит от группы лица, которое наследует. Чем ближе родственник, тем меньше вы платите.

Группа 1: все потомки и усыновленные в возрасте до 21 года. Группа 2: потомки и усыновленные старше 21 года, супруги, предки и усыновители. Группа 3: братья, дяди и племянники. Группа 4: двоюродные и другие более дальние степени родства.

Налог на пожертвования в Испании (Impuesto de donaciones)

При получении пожертвования, будь то деньги, дом или любой товар, также необходимо оплатить налог. Этот налог составляет от 7,65%, если он меньше 8 000 евро, до 34%, если он превышает 200 000 евро. Опять же, точная сумма будет зависеть от автономного сообщества.

Налог на торговлю в Испании (Impuesto sobre el trading en España)

В Испании прибыль облагается налогом, и торговля не является исключением. Если вы зарабатываете деньги, торгуя на финансовых рынках, вам придется платить налоги в Испании, если вы живете в стране. Вот проценты, которые вы должны будете заплатить:

Первые 6 000 евро - 19%.

Следующие 44 000 евро - 21%.



Более 50 000 евро - 23%.

