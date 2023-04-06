Налоги в Испании варьируются в зависимости от уровня дохода налогоплательщика и многих других факторов. Как правило, чем больше вы зарабатываете, тем выше процент, который придется заплатить. Понять, сколько налогов платят в Испании, - довольно непростая задача. Особенно для тех, кто только начинает знакомство с налоговой системой этой страны. Ниже кратко рассмотрим основные имеющиеся в Испании налоги и поможем внести ясность в этот вопрос.
Среди испанских налогов этот самый распространенный, потому что его должны платить все те, кто имеет доход, то есть имеет работу. В Испании подоходный налог с населения не фиксирован. Вы не всегда платите одинаковый процент. Чем больше денег вы зарабатываете, тем выше процент, который вам придется платить от вашей зарплаты.
Это прогрессивный налог, поэтому существуют разные разделы в зависимости от дохода налогоплательщика. Эти разделы могут меняться в зависимости от года.
В 2022 году разделы НДФЛ были следующие:
Рассмотрим пример расчета НДФЛ при зарплате 60 000 евро в год.
Поскольку НДФЛ прогрессивен, то сумма налога будет рассчитана следующим образом:
Итого НДФЛ при зарплате 60 000 евро составит 18 156 евро, чуть более 30%.
Если вы работаете не по найму, в дополнение к подоходному налогу с населения вам придется платить взнос самозанятого (социальное обеспечение).
В 2022 году ежемесячная плата для самозанятых составляет 294 евро для минимальной базы взносов, для максимальной базы взносов плата для самозанятых составляет 1 266,66 евро в месяц.
В первые годы вы можете воспользоваться бонусом:
Этим бонусом могут воспользоваться и самозанятые, которые отвечают следующим требованиям:
Налог на доходы физических лиц — не единственный налог, который должен платить испанский налогоплательщик. В Испании есть и другие налоги. Налог на добавленную стоимость является наиболее известным налогом, который добавляется к продуктам и услугам.
Есть несколько типов НДС:
Он распространяется на следующие товары:
Применяется к основным продуктам, таким как:
Все остальное имеет 21% общий НДС, за исключением всех следующих, которые освобождены от НДС:
Корпоративный налог — это налог, который должны платить все компании, то есть юридические лица, находящиеся в Испании.
Таким образом, следующие компании обязаны платить этот налог:
Точный процент корпоративного налога в Испании, который платят компании, зависит от типа компании.
Общий налог 25%:
Специальный налог:
Кроме того, компании, которые хотят распределять дивиденды, могут делать это, но получатели дивидендов будут платить от 19% до 23% полученных денег.
Налог на прирост капитала - процент от прибыли, полученной при продаже имущества. Процент следующий:
Есть некоторые бонусы и освобождения от этого налога, например, когда это обычное место жительства. Поэтому может случиться так, что вам не придется его платить.
Этот налог уплачивается в зависимости от активов или богатства, зарегистрированных под нашим именем, один раз в год.
Налог на богатство представляет собой прогрессивный процент в диапазоне от 0,2% до 2,5%. Этот процент применяется к стоимости имущества или актива, превышающего бонус в размере 700 000 евро.
Исключения нет: его должны платить как резиденты, так и нерезиденты. Однако в случае налоговых резидентов налогообложение будет применяться ко всем имеющимся активам по всему миру. В то время как для нерезидентов - только к тем активам, которые находятся в Испании.
Этот налог варьируется в зависимости от автономного сообщества, а в некоторых, например в Мадридском сообществе, он не платится.
Если вы покупаете дом в Испании, вам придется платить налоги.
Процент зависит от автономного сообщества, но в большинстве случаев он составляет 10% или 8% для лиц моложе 35 лет, которые зарабатывают менее 24 000 евро в год (хотя точные цифры варьируются в зависимости от автономного сообщества).
Если дом новый, вы можете заплатить 10% НДС вместо налога на передачу собственности, если вы покупаете дом в качестве индивидуального предпринимателя или компании - 4%, если дом официально охраняется.
Это налог, который вы должны заплатить за наследство. Это прогрессивный налог, процент которого зависит от автономного сообщества. В общем, это минимум 7,65% и максимум 34%. Чем больше вы наследуете, тем больше вам придется платить. Кроме того, налог к уплате также зависит от группы лица, которое наследует. Чем ближе родственник, тем меньше вы платите.
При получении пожертвования, будь то деньги, дом или любой товар, также необходимо оплатить налог. Этот налог составляет от 7,65%, если он меньше 8 000 евро, до 34%, если он превышает 200 000 евро. Опять же, точная сумма будет зависеть от автономного сообщества.
В Испании прибыль облагается налогом, и торговля не является исключением. Если вы зарабатываете деньги, торгуя на финансовых рынках, вам придется платить налоги в Испании, если вы живете в стране. Вот проценты, которые вы должны будете заплатить:
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