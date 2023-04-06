Какие выплаты положены работнику при увольнении?

Увольнение - это прекращение трудовых отношений между работодателем и сотрудником компании либо ИП. Обычное явление в рабочей атмосфере: новые сотрудники приходят, а кто-то уходит. Как говорится, дело житейское. Однако, как сотруднику, так и работодателю важно знать о положенных выплатах работнику в процессе увольнения, в том числе об обязанности соблюдения этих финансовых требованиях.

Причины и права, возникающие в процессе увольнения с работы, определены трудовыми нормами, в частности, ТК РФ.

Работодатель должен выплатить в день увольнения следующие категории выплат:

Заработную плату

Подразумевается оплата за все отработанные, но еще неоплаченные дни, а также все иные выплаты, положенные работнику. Таким образом, за отработанное время работодатель обязан выплатить не только оклад, но и премии и другие причитающиеся выплаты, предусмотренные ТД, как например, суточные за период командировки или компенсацию за использование личного транспорта. В том числе, оплата за последний день работы.

Компенсацию за все неиспользованные отпуска

Согласно ТК, каждый год работник имеет право на оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее двадцати восьми календарных дней. Если сотрудник, не успел использовать причитающийся ему отпуск, то при увольнении работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за неиспользованные дни отдыха.

Выходное пособие и другие выплаты

Такие выплаты положены в случае увольнения по соглашению сторон, но данное действие должно быть предусмотрено коллективным либо трудовым договором. Также выходные пособия выплачиваются в отдельных случаях, предусмотренных законодательством, например, при сокращении штата.

Важно уточнить, что все выплаты должны быть произведены работодателем в день увольнения работника. Конечно в день увольнения бывают разные обстоятельства, например, сотрудник заболел или был в командировке и не смог получить деньги. В таком случае, выплаты производятся не позднее следующего дня после его обращения за расчетом.