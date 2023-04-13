Вопрос удержания НДФЛ с купонного дохода по облигациям скоро урегулируют

Хорошие новости для получателей купонного дохода по облигациям: Минфин принялся за разработку решения проблемы справедливого удержания налога с такого дохода. На данный момент на рынке отсутствует общий подход к этому вопросу, что препятствует его развитию, и тем самым создает неравные условия.

По идее, все просто. Налоговый агент (брокер) обязан удержать налог (НДФЛ) в тот момент, когда доход поступает в руки инвестора, то есть, например, при переводе денежных средств на банковский счет инвестора, в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Однако брокеры по-разному трактуют и применяют данное правило в отношении выплат купонного дохода.

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Существует по крайней мере два нерешенных вопроса. Первый – когда необходимо удерживать налог, а второй- с какой суммы.

Многие брокеры удерживают налог сразу при переводе купона на брокерский счет, то есть раньше, чем положено. А другие- наоборот делают это в конце года либо в момент вывода активов со счета.

Доход по облигациям выплачивается постоянными платежами- купонами. Если произошла смена владельца облигации в период между купонными выплатами, то соответственно, возникает проблема справедливого налогообложения нового владельца. В стоимости облигации уже учтен купон за дни, прошедшие до сделки. То есть доход нового владельца — это лишь часть купона, рассчитанная за все дни после сделки. Но на данный момент новый владелец платит налог с полной суммы купона. В конечном итоге он может вернуть переплату налога по окончанию налогового периода, но деньги находятся вне его оборота в течение определенного времени, тем самым уменьшая его потенциальную прибыль.

Однозначно, проблемы существуют, но надежда есть, что всё-таки Минфин найдет решение для их урегулирования на законодательном уровне. В решении данного вопроса много заинтересованных лиц, включая и инвесторов, и брокеров, обязанных выполнять корректное удержание соответствующего налога.