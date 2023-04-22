До 2 мая 2023 года налогоплательщик обязан предоставить декларацию

Спешим напомнить всем налогоплательщикам РФ, что декларационная кампания 2023 года в самом разгаре и важно успеть выполнить все обязательства в установленные сроки. То есть все законопослушные граждане, получившие доходы в прошедшем 2022 году, обязаны предоставить декларацию до 2 мая 2023 года. Подготовить и отправить декларацию можно на сайте ФНС (через личный кабинет) или посредством программного продукта "Декларация", подготовив заполненную форму 3-НДФЛ.

Обязанность о декларировании своих доходов, в том числе, распространяется на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других групп предпринимателей.

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Таким образом, налогоплательщик должен отчитаться, например, в случае продажи недвижимости, выигрыша в лотерею, получения подарка не от близких родственников, дохода от аренды имущества либо получения дохода от зарубежных источников.

Рассчитанный к уплате НДФЛ должен быть перечислен не позднее 17 июля 2023 года. Если налоговый агент не произвел удержание НДФЛ с полученного дохода, тогда налогоплательщик обязан заявить все суммы и самостоятельно оплатить налог с полученного дохода. Однако, необходимость в этом возникает, исключительно в случае, если налоговый агент не уведомил ФНС о невозможности удержать налог и о размере неудержанного НДФЛ. Если агент исполнил свою обязанность, то ФНС направит уведомление, и обязательность об уплате налога придётся выполнить до 1 декабря 2023 года.

Также важно помнить, что подача декларации и уплаты налога с нарушением сроков может грозить к привлечению ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней, и в том числе, штрафа через суд.