Номинальный владелец в иностранной компании Материал редакции

Российская правовая система не предусматривает институт «номинального сервиса». Это больше присуще зарубежным странам, чья правовая система создавалась под большим влиянием английского права. В данной статье мы попробуем кратко рассказать кто такой номинальный владелец, для чего он может быть нужен в иностранной компании, как регулируются отношения между реальным собственником и номинальным и многие другие вопросы использования номинального сервиса.

Что такое номинальный сервис?

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В рамках данной статьи под номинальным владельцем компании мы подразумеваем номинального акционера компании. отвечает Олеся Ратнер Юрисконсульт GSL Law & Consulting

Под термином «номинальный сервис» принято понимать предоставление услуг физических или юридических лиц, которые уполномочены выступать в структуре компании в качестве номинального акционера (владельца) и номинального директора при регистрации и/или использовании иностранной компании.

В ряде стран институт «номинального сервиса» нашел свое юридическое закрепление: например, в таких классических офшорных юрисдикциях, как Кипр, БВО и др.. В каких-то, наоборот, запрещен: Россия, ОАЭ и др..

В качестве номиналов могут использоваться как физические, так и юридические лица (если это позволяет законодательство конкретной страны).

Кто такой номинальный владелец и зачем он нужен в компании?

Стоит начать с определения номинального владельца – это физическое или юридическое лицо, которое владеет акциями в пользу реального собственника. Номинальный владелец самостоятельно не принимает участие в управлении компанией, а также принятии каких-либо решений.

Основная функция использования номинального владельца в частности – сохранение конфиденциальности. То есть пользуются услугами номинального владельца, когда по тем или иным причинам реальный владелец не хочет, чтобы его имя фигурировало в корпоративных документах компании и в реестрах акционеров. Тем более если эти реестры публично доступны.

В ряде случаев использование в целом номинального сервиса может быть обусловлено особенностями местного законодательства. Например, в Сингапуре обязательным является использование как минимум одного местного директора (директора резидента Сингапура). Для выполнения такого требования и используется номинальный директор.

Если использование номинального директора может быть продиктовано требованиями законодательства, то использование номинального акционера - в подавляющем большинстве случаев является попыткой скрыть реального владельца компании.

В последнее время использование услуг номинального собственника для сокрытия реального владельца уходит на второй план, либо является вовсе нецелесообразным по ряду причин:

Практически во всех юрисдикциях на законодательном уровне введены требования по ведению реестров как акционеров, так и бенефициаров. Как правило, данные реестры носят как централизованный, так и децентрализованный характер, в зависимости от требований законодательства той или иной страны. Требования по ведению, хранению и подаче таких реестров распространяются как на компанию в целом, так и на регистрационного агента этой компании.

Стоит отметить, что в отношении реестров бенефициарных владельцев большинства стран были законодательные установки на публичную доступность данной информации для неопределённого круга лиц (например, на Кипре, где доступ могли получить любые третьи лица за символическую плату). Однако, данную ситуацию изменило решение Европейского суда, которое было вынесено в конце ноября 2022. Как пояснил в своем решении Суд – раскрытие информации, а именно публичный доступ, являет собой серьезное нарушение основных прав и свобод . Как итог, тот же реестр бенефициаров на Кипре перестал быть публично доступен для неопределённого круга лиц. отвечает Олеся Ратнер рисконсульт GSL Law & Consulting

Открытие банковских счетов на компанию. При открытии банковских счетов в банк заявляется вся структура компании вплоть до конечного бенефициарного владельца, т.е. реального собственника компании. Не заявить реального собственника не получится, поскольку банк просто откажет в открытии счета. Соответственно, в использовании номинального владельца также отпадает острая необходимость, т.к. это не спасает от раскрытия информации на реального собственника и чаще всего банки предпочитают рассматривать заявки на компании, где присутствует реальное владение, что является более прозрачным.

Автоматический обмен налоговой информацией (например, в рамках CRS ) или предоставление информации по запросу. Несмотря на то, что после событий февраля 2022 года ситуация с обменом налоговой информацией между западными странами и РФ несколько усложнилась, сам обмен никуда не делся и продолжает действовать. Если же говорить о предоставлении информации по запросу в рамках расследования или уголовного дела, то нужно понимать, что в большинстве случаев информация о бенефициаре, реальном владельце, будет предоставлена, даже если запрос был направлен в недружественную по отношению к РФ юрисдикцию.

Приурочим к автоматическому обмену и правила КИК , которые получили распространение в большинстве стран, не только в России. В рамках данных правил реальные собственники компании должны отчитаться о своих компаниях в налоговые органы. Тут роль номинального владельца не играет ровным счетом ничего. На основании данных в рамках автоматического обмена налоговой будет получена информация о реальном собственнике компании независимо от того, есть в компании номинальный владелец или нет.

Каким образом регулируются взаимоотношения номинального владельца и бенефициара?

В случае использования услуг номинального акционера (владельца) между ним и реальным владельцем, бенефициаром, подписывается ряд документов. Как правило, это трастовая декларация и соглашение об использовании услуг номинального сервиса акционера.

Основным документом, доказывающим факт владения является именно трастовая декларация. Именно в ней закрепляются основные положения о том, что:

номинальный акционер владеет и распоряжается акциями (долями) компании в интересах третьего лица (бенефициара);

номинальный акционер не принимает участия в прибыли компании;



номинальный акционер вправе что-либо делать с акциями (долями) компании только по распоряжению бенефициара.



Кроме трастовой декларации, как правило, также подписывается соглашение о предоставлении услуг номинального сервиса. В нем, например, помимо прочего, фиксируются обязательства бенефициара своевременно уведомлять номинального владельца (акционера) обо всех изменениях реального владельца компании (например, паспортные данные, адрес, резиденство и многое другое).

Нюансы при открытии банковских счетов для компаний с номинальным владельцем

Одним из основных моментов при использовании услуг номинального владельца (акционера) является то, что при открытии счета в любом финансовом институте, будь то в банке или платежной системе, информация о реальном владельце в обязательном порядке предоставляется в банк. Делается это в том числе и для минимизации рисков того, что номинал получит доступ к счету.

Но нужно не забывать, что именно банки и иные финансовые институты аккумулируют и передают в налоговые службы для дальнейшего автоматического обмена информацию о бенефициарах счетов. То есть, открывая счет и предоставляя в банк или иной финансовый институт информацию о реальном владельце, нужно понимать и быть готовым к тому, что рано или поздно (а сейчас скорее рано) информация о наличии счета в иностранном банке попадет в страну налогового резидентства бенефициарного владельца.

Не предоставить информацию о реальном собственнике при открытии счета фактически не представляется возможным. Причин на то несколько.

Например:

Все банки при открытии счета просят подтвердить финансовую и управленческую состятельность бенефициара, источник происхождения его средств, наличие релевантного опыта и/или образования, предоставить подтверждающие эти факты документы. Если попробовать при открытии счета заявить в банк в качестве бенефициара номинального владельца, то подтвердить все вышеперечисленное, ровно, как и предоставить соответствующие документы, информация в которых будет коррелироваться с деятельностью компании, будет невозможно. Все добросовестные сервис-провайдеры не позволят заявлять своих номинальных лиц в банки при открытии счетов в качестве конечных бенефициарных владельцев, так как для номинала это всегда риск быть привлеченным к ответственности, в случае, если выяснится, что компания занималась незаконной деятельностью или работала с серьезными нарушениями. И в случаях, когда будет выясняться, что, несмотря ни на что, номинальный владелец был заявлен в качестве бенефициара при открытии счета, сервис-провайдеры будут снимать своих номиналов со всех возможных позиций в компании и, скорее всего, отказываться от обслуживания компании в целом.

Риски для реального бенефициара при использования номинального владельца

Безусловно, использование номинального сервиса в целом и номинального владельца в частности, может нести определенные риски для бенефициара.

Но, например, риски потери контроля над компанией или риски получения номиналом доступа к банковскому счету сведены к минимуму. Особенно если все делать правильно, а именно оформлять необходимые документы, декларировать информацию о реальном владельце, бенефициаре, в банке при открытии счета.

Более того, исходя из практики, можно сказать, что больше даже рискует номинальный владелец. К сожалению, не так уж редки случаи, когда из-за того, что компания ведет неправомерную, мошенническую деятельность, страдают именно номиналы. Номиналы могу получать повестки в суд, запросы от регуляторов или контролирующих органов в случаях, если в отношении компании, где они участвуют, ведется расследование.

Сейчас использование номинального владельца несет несколько иные риски. Например, риск отказа в открытии счета, или риск блокировки или даже закрытия банковского счета (если он был открыт ранее).

Уже достаточно давно со стороны банков наблюдается тенденция на усложнение процедур открытия счета, требований к документам, к структуре компании.

Если сказать совсем коротко, то чем проще структура компании, тем проще открыть счета. Самая простая структура - реальный владелец - бенефициар, является прямым акционером компании. То есть если прийти в банк с компанией, в которой используется номинальный акционер, то банк просто-напросто может поставить условием открытия счета исключение номинального акционера из структуры компании.

Кроме того, использование номинального владельца, как правило, приводит к удорожанию и усложнению администрирования компании. При любых сделках по запросам контрагентов, скорее всего, потребуется заказывать и предоставлять заинтересованной стороне документы номинального владельца, а на заказ и получение таких документов требуются время и деньги.

Целесообразность использования номинального владельца в настоящее время

В текущих условиях использование номинального владельца в большинстве случаев не является целесообразным.

Основную свою функцию - сокрытие реального владельца - номинальный владелец уже почти не выполняет. Как было описано выше, в рамках автоматического обмена или по запросу, информация о бенефициаре в большинстве случаев все равно будет раскрываться, что сводит на нет саму идею использования услуг номинального владельца.

Для банков номинальный сервис также является лишним звеном в структуре компании, и является скорее препятствием при открытии счета или при дальнейшем обслуживании счета.

Максимум, чего можно добиться при использовании номинального владельца, - закрыться от конкурентов, контрагентов и т.д., но это не спасает от тех же государственных структур, которые в конечном итоге узнают, кто является реальным собственником.