Российская правовая система не предусматривает институт «номинального сервиса». Это больше присуще зарубежным странам, чья правовая система создавалась под большим влиянием английского права. В данной статье мы попробуем кратко рассказать кто такой номинальный владелец, для чего он может быть нужен в иностранной компании, как регулируются отношения между реальным собственником и номинальным и многие другие вопросы использования номинального сервиса.
В рамках данной статьи под номинальным владельцем компании мы подразумеваем номинального акционера компании.
Под термином «номинальный сервис» принято понимать предоставление услуг физических или юридических лиц, которые уполномочены выступать в структуре компании в качестве номинального акционера (владельца) и номинального директора при регистрации и/или использовании иностранной компании.
В ряде стран институт «номинального сервиса» нашел свое юридическое закрепление: например, в таких классических офшорных юрисдикциях, как Кипр, БВО и др.. В каких-то, наоборот, запрещен: Россия, ОАЭ и др..
В качестве номиналов могут использоваться как физические, так и юридические лица (если это позволяет законодательство конкретной страны).
Стоит начать с определения номинального владельца – это физическое или юридическое лицо, которое владеет акциями в пользу реального собственника. Номинальный владелец самостоятельно не принимает участие в управлении компанией, а также принятии каких-либо решений.
Основная функция использования номинального владельца в частности – сохранение конфиденциальности. То есть пользуются услугами номинального владельца, когда по тем или иным причинам реальный владелец не хочет, чтобы его имя фигурировало в корпоративных документах компании и в реестрах акционеров. Тем более если эти реестры публично доступны.
В ряде случаев использование в целом номинального сервиса может быть обусловлено особенностями местного законодательства. Например, в Сингапуре обязательным является использование как минимум одного местного директора (директора резидента Сингапура). Для выполнения такого требования и используется номинальный директор.
В последнее время использование услуг номинального собственника для сокрытия реального владельца уходит на второй план, либо является вовсе нецелесообразным по ряду причин:
Стоит отметить, что в отношении реестров бенефициарных владельцев большинства стран были законодательные установки на публичную доступность данной информации для неопределённого круга лиц (например, на Кипре, где доступ могли получить любые третьи лица за символическую плату). Однако, данную ситуацию изменило решение Европейского суда, которое было вынесено в конце ноября 2022. Как пояснил в своем решении Суд – раскрытие информации, а именно публичный доступ, являет собой серьезное нарушение основных прав и свобод. Как итог, тот же реестр бенефициаров на Кипре перестал быть публично доступен для неопределённого круга лиц.
В случае использования услуг номинального акционера (владельца) между ним и реальным владельцем, бенефициаром, подписывается ряд документов. Как правило, это трастовая декларация и соглашение об использовании услуг номинального сервиса акционера.
Основным документом, доказывающим факт владения является именно трастовая декларация. Именно в ней закрепляются основные положения о том, что:
Кроме трастовой декларации, как правило, также подписывается соглашение о предоставлении услуг номинального сервиса. В нем, например, помимо прочего, фиксируются обязательства бенефициара своевременно уведомлять номинального владельца (акционера) обо всех изменениях реального владельца компании (например, паспортные данные, адрес, резиденство и многое другое).
Под номинальным сервисом понимают обычно комплекс услуг, предоставляемых владельцу компании лицами, действующими в качестве номинальных директоров и акционеров оффшорной компании. В перечень этих услуг входят: нахождение на должности директора, подписание документов от имени компании по инструкции бенефициара, номинальное держание акций в пользу реального собственника и др.gsl.org
Одним из основных моментов при использовании услуг номинального владельца (акционера) является то, что при открытии счета в любом финансовом институте, будь то в банке или платежной системе, информация о реальном владельце в обязательном порядке предоставляется в банк. Делается это в том числе и для минимизации рисков того, что номинал получит доступ к счету.
Но нужно не забывать, что именно банки и иные финансовые институты аккумулируют и передают в налоговые службы для дальнейшего автоматического обмена информацию о бенефициарах счетов. То есть, открывая счет и предоставляя в банк или иной финансовый институт информацию о реальном владельце, нужно понимать и быть готовым к тому, что рано или поздно (а сейчас скорее рано) информация о наличии счета в иностранном банке попадет в страну налогового резидентства бенефициарного владельца.
Не предоставить информацию о реальном собственнике при открытии счета фактически не представляется возможным. Причин на то несколько.
Например:
Безусловно, использование номинального сервиса в целом и номинального владельца в частности, может нести определенные риски для бенефициара.
Но, например, риски потери контроля над компанией или риски получения номиналом доступа к банковскому счету сведены к минимуму. Особенно если все делать правильно, а именно оформлять необходимые документы, декларировать информацию о реальном владельце, бенефициаре, в банке при открытии счета.
Более того, исходя из практики, можно сказать, что больше даже рискует номинальный владелец. К сожалению, не так уж редки случаи, когда из-за того, что компания ведет неправомерную, мошенническую деятельность, страдают именно номиналы. Номиналы могу получать повестки в суд, запросы от регуляторов или контролирующих органов в случаях, если в отношении компании, где они участвуют, ведется расследование.
Сейчас использование номинального владельца несет несколько иные риски. Например, риск отказа в открытии счета, или риск блокировки или даже закрытия банковского счета (если он был открыт ранее).
Уже достаточно давно со стороны банков наблюдается тенденция на усложнение процедур открытия счета, требований к документам, к структуре компании.
Если сказать совсем коротко, то чем проще структура компании, тем проще открыть счета. Самая простая структура - реальный владелец - бенефициар, является прямым акционером компании. То есть если прийти в банк с компанией, в которой используется номинальный акционер, то банк просто-напросто может поставить условием открытия счета исключение номинального акционера из структуры компании.
Кроме того, использование номинального владельца, как правило, приводит к удорожанию и усложнению администрирования компании. При любых сделках по запросам контрагентов, скорее всего, потребуется заказывать и предоставлять заинтересованной стороне документы номинального владельца, а на заказ и получение таких документов требуются время и деньги.
За фиксированную ежегодную плату номинальный директор и номинальный акционер соглашается быть внесенными в реестр директоров и акционеров компании. Некоторые директора также соглашаются включить в стоимость ежегодных услуг выдачу одной генеральной доверенности. Все остальные услуги (подписание документов, выдача дополнительных доверенностей, предоставление апостилированной копии паспорта директора и др.) предоставляются за дополнительную плату.gsl.org
В текущих условиях использование номинального владельца в большинстве случаев не является целесообразным.
Основную свою функцию - сокрытие реального владельца - номинальный владелец уже почти не выполняет. Как было описано выше, в рамках автоматического обмена или по запросу, информация о бенефициаре в большинстве случаев все равно будет раскрываться, что сводит на нет саму идею использования услуг номинального владельца.
Для банков номинальный сервис также является лишним звеном в структуре компании, и является скорее препятствием при открытии счета или при дальнейшем обслуживании счета.
Максимум, чего можно добиться при использовании номинального владельца, - закрыться от конкурентов, контрагентов и т.д., но это не спасает от тех же государственных структур, которые в конечном итоге узнают, кто является реальным собственником.
С учетом вышеописанного стоит взвесить все «за» и «против» при принятии решения об использовании услуг номинального акционера в текущих реалиях.
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