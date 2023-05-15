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Зарубежные налоги
Дмитрий Петров
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Чехия планирует налоговые реформы

Правительство Чешской республики представило «Пакет восстановления», состоящий из 58 мер, которые должны оказать положительное влияние на баланс государственного бюджета в 2024-2025 годах в размере 147,5 млрд чешских крон.

Дмитрий Петров
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В июне правительство утвердит законодательный текст пакета консолидации, после чего перед парламентскими каникулами состоится первое чтение в Палате депутатов, так, чтобы меры по сокращению дефицита государственного бюджета на 94,1 млрд чешских крон вступили в силу 1 января 2024 года.

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Целью мер правительства является сокращение дефицита государственных финансов с 3,5% ВВП в этом году до расчётных 1,8% ВВП в 2024 году и 1,2% ВВП в 2025 году.

Государственные расходы планируется снизить на 78,3 миллиарда чешских крон до конца 2025 года. Для этого предлагается:

  • Существенное сокращение государственных дотаций в таких отраслях как: промышленность и торговля, земледелие, региональное развитие, образование.
  • Экономия на затратах на работу государственного аппарата.
  • Снижение объёмов финансирования государственного сектора. Основной удар пришёлся на работников Чешской почты, которая в марте этого года объявила о закрытии до 10% отделений по всей стране

Государственные доходы в 2024-2025 годах планируется повысить на дополнительных 69,2 миллиарда чешских крон. Этой цели будут достигаться следующими шагами:

  • Повышение налога на прибыль с 19% до 21% с 1 января 2025 года.
  • Увеличение взносов и отчислений индивидуальных предпринимателей и самозанятых (страховой взнос повысится с 25% до 40% от среднего заработка).
  • Повторное введение обязательного медицинского страхования сотрудника в размере 0,6% от грубого заработка.
  • Повышение налога на имущество в два раза.
  • Увеличение акцизов на табачные изделия, алкоголь и азартные игры.
  • Отмена в общей сложности 22 налоговых льгот.
  • Снижение порога для применения повышенной ставки НДФЛ с 4-х средних зарплат до 3-х.

По материалам Ministerstvo financí České republiky

#налог на прибыль (Corporation Tax)#Чехия
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Дмитрий Петров (подробнее)
Автор статьи,
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Дмитрий Петров (подробнее)
Автор статьи,
Консультант
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#Чехия