Чехия планирует налоговые реформы

Правительство Чешской республики представило «Пакет восстановления», состоящий из 58 мер, которые должны оказать положительное влияние на баланс государственного бюджета в 2024-2025 годах в размере 147,5 млрд чешских крон.
В июне правительство утвердит законодательный текст пакета консолидации, после чего перед парламентскими каникулами состоится первое чтение в Палате депутатов, так, чтобы меры по сокращению дефицита государственного бюджета на 94,1 млрд чешских крон вступили в силу 1 января 2024 года.
Целью мер правительства является сокращение дефицита государственных финансов с 3,5% ВВП в этом году до расчётных 1,8% ВВП в 2024 году и 1,2% ВВП в 2025 году.
Государственные расходы планируется снизить на 78,3 миллиарда чешских крон до конца 2025 года. Для этого предлагается:
Государственные доходы в 2024-2025 годах планируется повысить на дополнительных 69,2 миллиарда чешских крон. Этой цели будут достигаться следующими шагами:
По материалам Ministerstvo financí České republiky
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