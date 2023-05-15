Чехия планирует налоговые реформы

Правительство Чешской республики представило «Пакет восстановления», состоящий из 58 мер, которые должны оказать положительное влияние на баланс государственного бюджета в 2024-2025 годах в размере 147,5 млрд чешских крон.

В июне правительство утвердит законодательный текст пакета консолидации, после чего перед парламентскими каникулами состоится первое чтение в Палате депутатов, так, чтобы меры по сокращению дефицита государственного бюджета на 94,1 млрд чешских крон вступили в силу 1 января 2024 года.

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Целью мер правительства является сокращение дефицита государственных финансов с 3,5% ВВП в этом году до расчётных 1,8% ВВП в 2024 году и 1,2% ВВП в 2025 году.

Государственные расходы планируется снизить на 78,3 миллиарда чешских крон до конца 2025 года. Для этого предлагается:

Существенное сокращение государственных дотаций в таких отраслях как: промышленность и торговля, земледелие, региональное развитие, образование.

Экономия на затратах на работу государственного аппарата.

Снижение объёмов финансирования государственного сектора. Основной удар пришёлся на работников Чешской почты, которая в марте этого года объявила о закрытии до 10% отделений по всей стране

Государственные доходы в 2024-2025 годах планируется повысить на дополнительных 69,2 миллиарда чешских крон. Этой цели будут достигаться следующими шагами:

Повышение налога на прибыль с 19% до 21% с 1 января 2025 года.

Увеличение взносов и отчислений индивидуальных предпринимателей и самозанятых (страховой взнос повысится с 25% до 40% от среднего заработка).

Повторное введение обязательного медицинского страхования сотрудника в размере 0,6% от грубого заработка.

Повышение налога на имущество в два раза.

Увеличение акцизов на табачные изделия, алкоголь и азартные игры.

Отмена в общей сложности 22 налоговых льгот.

Снижение порога для применения повышенной ставки НДФЛ с 4-х средних зарплат до 3-х.