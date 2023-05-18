Запланирована всероссийская площадка для приобретения государственных объектов

До конца текущего 2023 г. года в стране планируют запустить всероссийскую площадку, где все желающие смогут купить объекты, принадлежащие государству. Данную информацию озвучил заместитель главы Минфина в своём интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Запланированный «маркетплейс» будет прост и удобен в использовании. То есть все заинтересованные в покупке граждане смогут ввести основные критерии нужного объекта, и после этого системой поиска будет выдан полный список подходящих результатов.

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В случае удачной находки нужного государственного объекта заинтересованным лицам понадобится всего лишь нажать на кнопку «хочу купить» и объект будет продан по оценочной стоимости.

Удобство маркетплейс заключается в том, что помимо покупки у граждан появится возможность заключать договора через личный кабинет и, в том числе, оформлять право собственности. Но важно заметить, что в случае выбора интересующего объекта несколькими претендентами, данный объект будет направлен на аукцион.

Для москвичей покупка городского имущества, использую маркетплейс, совсем не в новинку, так как такая площадка в столице уже существует давно, и знакома как «Инвестиционный портал».