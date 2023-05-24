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Зарубежное право
Яна Полдолина
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Как закрыть оффшорную компанию?Материал редакции

О регистрации оффшорных компаний написано много. Процесс регистрации обычной оффшорной коммерческой компании довольно прост. После подачи пакета документов регистратору и уплаты государственной пошлины регистратор компаний выдает свидетельство о регистрации. Этот процесс вполне стандартен среди оффшорных юрисдикций. С ликвидацией оффшорной компании, к сожалению, все не так просто. Компания, которая существовала достаточно долго и участвовала во многих сделках, может иметь множество прав и обязательств перед третьими лицами. Это означает, что роспуск такой компании может затронуть отдельных лиц и корпорации, находящиеся вне контроля владельцев компании. В неисключительный список заинтересованных лиц, интересы которых могут быть затронуты, входят кредиторы, должники, акционеры, сотрудники, номинальные лица, налоговые органы и даже родственники акционеров. Поэтому ликвидация компании может быть гораздо более сложным процессом, чем ее регистрация.

Яна Полдолина

Содержание

  1. Варианты закрытия оффшорной компании
    1. Добровольная ликвидация оффшорной компании
      1. Исключение (вычеркивание) компании из Реестра компаний
        1. Правила КИК и вычеркивание компании из Реестра
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          Варианты закрытия оффшорной компании

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          Чтобы лучше понять, как ликвидировать оффшорную компанию в том или ином конкретном случае, важно знать, какие вообще существуют способы ликвидации.

          Как правило, существует два основных способа ликвидации оффшорной компании.

          Первый из них - ликвидация,
          а второй – административное вычеркивание компании из реестра.

          Каждый из них имеет свои особенности, которые мы далее рассмотрим. Кроме того, процедура закрытия оффшорной компании может различаться по сложности в зависимости от страны регистрации компании.

          Некоторые собственники компаний в целях экономии просто «бросают» ее и прекращают ежегодные платежи. Минусов у этого способа много – есть риск, что со временем все активы будут конфискованы и вернуть их будет невозможно. Ответственность за возможные долги, вероятно, будет нести директор.

          Закрытие фирмы также можно осуществить, пройдя полную процедуру официальной ликвидации. Если у компании есть активы на момент ликвидации, они должны быть распределены в соответствии с местным законодательством. Должен быть составлен план ликвидации и назначен ликвидатор. По окончании процедуры компания удаляется из реестра и выдается свидетельство о ликвидации.

          Добровольная ликвидация оффшорной компании

          Закрыть компанию можно добровольно при отсутствии долгов, обязательств и активов (совокупность имущественных прав, принадлежащих предприятию, в виде основных средств, запасов, финансовых вкладов, денежных требований к другим физическим и юридическим лицам, средства на счетах в банке).

          Эту информацию необходимо учесть до начала ликвидации, чтобы составить ликвидационный баланс и произвести распределение активов. При наличии непогашенных обязательств их необходимо оплатить досрочно и произвести распределение активов.

          Первый этап – подготовка документов. Решение о ликвидации общества принимается участниками.

          1. Подписание и предоставление регистрационному агенту подготовленных документов, в частности:

          • уведомления о назначении ликвидатора;
          • заявления о платежеспособности;
          • плана ликвидации.

          2. После этого решением директоров назначается ликвидатор.

          • Только физическое лицо может быть ликвидатором.
          • Перед началом работы лицо обязано подтвердить согласие на назначение.
          • Ликвидатор должен продать и защитить активы, выявить кредиторов компании, обеспечить погашение долгов, распределить оставшиеся активы и подготовить соответствующий отчет всем участникам компании.

          3. Публикация уведомления в газете, издаваемой за пределами страны регистрации компании.

          Потребуется опубликовать извещение (текст мы предоставляем отдельно с нашей стороны) о ликвидации компании в газете, выпускаемой широким тиражом в стране, являющейся для компании основным местом деятельности.

          Сообщение должно быть напечатано на двух языках (текст на английском языке обязателен). Регистрационному агенту нужно будет направить скан-копию станицы с публикацией (на странице должны быть видны наименование газеты и дата ее выпуска), а затем и оригинал данной газеты (оригинал должен храниться в файлах регистрационного агента).

          4. После завершения всех необходимых процедур ликвидатор направляет в Реестр компаний уведомление о завершении ликвидации. Затем компания вычеркивается в связи с ликвидацией и выдается сертификат о ликвидации компании.

          Ликвидация оффшорной компании – как закрыть компанию на БВО | GSL

          публикация Ликвидация оффшорной компании – как закрыть компанию на БВО

          gsl.org

          Сроки ликвидации могут варьироваться в зависимости от необходимости предварительного урегулирования обязательств, длительности подготовки документации, наличия просроченной задолженности у компании, судебных разбирательств и т.д..

          В среднем срок закрытия составляет около 2-3 месяцев.

          Компания считается ликвидированной с даты выпуска соответствующего свидетельства и может быть восстановлена только по решению суда при наличии веских причин.

          Если в процессе ликвидации были допущены нарушения, то сама компания и лично ликвидатор могут быть оштрафованы, сумма штрафа составляет от 1 000 до 10 000 USD. Однако если у компании на дату начала ликвидации не осталось активов и пассивов, то риски каких-либо нарушений или претензий к компании со стороны третьих лиц минимальны.

          Также необходимо обратить внимание, что если ранее подавалось уведомление об участии в КИК в Налоговую РФ, то при ликвидации компании необходимо подать уведомление о прекращении участия в КИК.

          Исключение (вычеркивание) компании из Реестра компаний

          В случае если компания НЕ оплачивает ежегодное продление, в которое входят правительственный сбор и услуги зарегистрированного агента, то такая компания принудительно исключается из Реестра. Дата исключения из Реестра зависит от правил, установленных в каждой отдельной юрисдикции.

          Несмотря на то, что компания будет исключена из Реестра компаний, сама компания и ее должностные лица продолжают отвечать по своим обязательствам и нести ответственность.

          Ликвидация компании, зарегистрированной в Белизе. | GSL

          Вопросы ликвидации офшорной компании зарегистрированной в Белизе. процедуры прекращения деятельности Dissolution и Strike-off. различия в юридических последствиях. Особенности и стоимость юридического сопровождения

          gsl.org

          Вместе с тем, с момента исключения компании из Реестра, директора, акционеры или иные должностные лица компании не имеют права:

          • вести любую коммерческую деятельность, распоряжаться своими активами или инициировать судебные разбирательства;
          • осуществлять защиту на любом судебном разбирательстве, предъявлять претензии или требовать осуществления любого права для компании или от ее имени; или
          • совершать какие-либо другие действия, имеющие отношение к делам компании.
          Восстановить компанию можно будет путем оплаты всех ежегодных сборов и штрафов. По истечении определенного количеств времени, предусмотренного в стране регистрации, компания будет считаться автоматически ликвидированной.

          При восстановлении компании считается, что она не была исключена из Реестра и ее правоспособность не прерывалась.

          Правила КИК и вычеркивание компании из Реестра

          При этом с точки зрения российского налогового законодательства компания, вычеркнутая из Реестра, не признается закрытой, а ее собственник не считается утратившим статус лица, контролирующего иностранную компанию (КИК). Вычеркивание компании из реестра не снимает с собственника обязанности подавать уведомления о КИК вплоть до момента ликвидации. В случае официальной ликвидации компании эта обязанность нивелируется.

          Неактивная компания, в том числе struck off (вычеркнутая из реестра), обязана подавать уведомление о КИК до момента автоматической ликвидации реестром (в каждой юрисдикции сроки автоматической ликвидации разнятся).

          Касаемо уведомлений о КИК, уведомление необходимо подавать ежегодно не позднее 30 апреля (для физ. лица), с приложением отчетности по контролируемой компании.

          В случае неподачи уведомления о КИК на контролирующее лицо могут быть наложены значительные штрафные санкции в размере 500 000 руб. за каждую КИК.
          В нашей практике, "брошенные" компании могут породить неконтролируемые риски, поэтому мы рекомендуем все-таки их ликвидировать. Например, в случае, если по каким-либо причинам уведомления о КИК не подавались, официальная ликвидация компании поможет снизить риск наложения штрафных санкций (но не исключит полностью, т.к. есть сроки привлечения к налоговой ответственности, которые составляют 3 года с момента совершения правонарушения).
          Яна Полдолина Юрисконсульт GSL Law & Consulting
          отвечает Яна Полдолина
          Юрисконсульт GSL Law & Consulting
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          #вычеркивание (strike off)#иностранная компания#ликвидация#Материал редакции#оффшор
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          Автор статьи
          +7 495 234 38 33
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          Яна Полдолина (подробнее)
          Автор статьи
          +7 495 234 38 33
          Задать вопрос
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