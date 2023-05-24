О регистрации оффшорных компаний написано много. Процесс регистрации обычной оффшорной коммерческой компании довольно прост. После подачи пакета документов регистратору и уплаты государственной пошлины регистратор компаний выдает свидетельство о регистрации. Этот процесс вполне стандартен среди оффшорных юрисдикций. С ликвидацией оффшорной компании, к сожалению, все не так просто. Компания, которая существовала достаточно долго и участвовала во многих сделках, может иметь множество прав и обязательств перед третьими лицами. Это означает, что роспуск такой компании может затронуть отдельных лиц и корпорации, находящиеся вне контроля владельцев компании. В неисключительный список заинтересованных лиц, интересы которых могут быть затронуты, входят кредиторы, должники, акционеры, сотрудники, номинальные лица, налоговые органы и даже родственники акционеров. Поэтому ликвидация компании может быть гораздо более сложным процессом, чем ее регистрация.
Чтобы лучше понять, как ликвидировать оффшорную компанию в том или ином конкретном случае, важно знать, какие вообще существуют способы ликвидации.
Как правило, существует два основных способа ликвидации оффшорной компании.
Каждый из них имеет свои особенности, которые мы далее рассмотрим. Кроме того, процедура закрытия оффшорной компании может различаться по сложности в зависимости от страны регистрации компании.
Некоторые собственники компаний в целях экономии просто «бросают» ее и прекращают ежегодные платежи. Минусов у этого способа много – есть риск, что со временем все активы будут конфискованы и вернуть их будет невозможно. Ответственность за возможные долги, вероятно, будет нести директор.
Закрытие фирмы также можно осуществить, пройдя полную процедуру официальной ликвидации. Если у компании есть активы на момент ликвидации, они должны быть распределены в соответствии с местным законодательством. Должен быть составлен план ликвидации и назначен ликвидатор. По окончании процедуры компания удаляется из реестра и выдается свидетельство о ликвидации.
Закрыть компанию можно добровольно при отсутствии долгов, обязательств и активов (совокупность имущественных прав, принадлежащих предприятию, в виде основных средств, запасов, финансовых вкладов, денежных требований к другим физическим и юридическим лицам, средства на счетах в банке).
Эту информацию необходимо учесть до начала ликвидации, чтобы составить ликвидационный баланс и произвести распределение активов. При наличии непогашенных обязательств их необходимо оплатить досрочно и произвести распределение активов.
Первый этап – подготовка документов. Решение о ликвидации общества принимается участниками.
1. Подписание и предоставление регистрационному агенту подготовленных документов, в частности:
2. После этого решением директоров назначается ликвидатор.
3. Публикация уведомления в газете, издаваемой за пределами страны регистрации компании.
Потребуется опубликовать извещение (текст мы предоставляем отдельно с нашей стороны) о ликвидации компании в газете, выпускаемой широким тиражом в стране, являющейся для компании основным местом деятельности.
Сообщение должно быть напечатано на двух языках (текст на английском языке обязателен). Регистрационному агенту нужно будет направить скан-копию станицы с публикацией (на странице должны быть видны наименование газеты и дата ее выпуска), а затем и оригинал данной газеты (оригинал должен храниться в файлах регистрационного агента).
4. После завершения всех необходимых процедур ликвидатор направляет в Реестр компаний уведомление о завершении ликвидации. Затем компания вычеркивается в связи с ликвидацией и выдается сертификат о ликвидации компании.
Сроки ликвидации могут варьироваться в зависимости от необходимости предварительного урегулирования обязательств, длительности подготовки документации, наличия просроченной задолженности у компании, судебных разбирательств и т.д..
Компания считается ликвидированной с даты выпуска соответствующего свидетельства и может быть восстановлена только по решению суда при наличии веских причин.
Если в процессе ликвидации были допущены нарушения, то сама компания и лично ликвидатор могут быть оштрафованы, сумма штрафа составляет от 1 000 до 10 000 USD. Однако если у компании на дату начала ликвидации не осталось активов и пассивов, то риски каких-либо нарушений или претензий к компании со стороны третьих лиц минимальны.
Также необходимо обратить внимание, что если ранее подавалось уведомление об участии в КИК в Налоговую РФ, то при ликвидации компании необходимо подать уведомление о прекращении участия в КИК.
В случае если компания НЕ оплачивает ежегодное продление, в которое входят правительственный сбор и услуги зарегистрированного агента, то такая компания принудительно исключается из Реестра. Дата исключения из Реестра зависит от правил, установленных в каждой отдельной юрисдикции.
Несмотря на то, что компания будет исключена из Реестра компаний, сама компания и ее должностные лица продолжают отвечать по своим обязательствам и нести ответственность.
Вместе с тем, с момента исключения компании из Реестра, директора, акционеры или иные должностные лица компании не имеют права:
При восстановлении компании считается, что она не была исключена из Реестра и ее правоспособность не прерывалась.
При этом с точки зрения российского налогового законодательства компания, вычеркнутая из Реестра, не признается закрытой, а ее собственник не считается утратившим статус лица, контролирующего иностранную компанию (КИК). Вычеркивание компании из реестра не снимает с собственника обязанности подавать уведомления о КИК вплоть до момента ликвидации. В случае официальной ликвидации компании эта обязанность нивелируется.
Неактивная компания, в том числе struck off (вычеркнутая из реестра), обязана подавать уведомление о КИК до момента автоматической ликвидации реестром (в каждой юрисдикции сроки автоматической ликвидации разнятся).
Касаемо уведомлений о КИК, уведомление необходимо подавать ежегодно не позднее 30 апреля (для физ. лица), с приложением отчетности по контролируемой компании.
В нашей практике, "брошенные" компании могут породить неконтролируемые риски, поэтому мы рекомендуем все-таки их ликвидировать. Например, в случае, если по каким-либо причинам уведомления о КИК не подавались, официальная ликвидация компании поможет снизить риск наложения штрафных санкций (но не исключит полностью, т.к. есть сроки привлечения к налоговой ответственности, которые составляют 3 года с момента совершения правонарушения).
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