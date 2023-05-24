Как закрыть оффшорную компанию? Материал редакции

О регистрации оффшорных компаний написано много. Процесс регистрации обычной оффшорной коммерческой компании довольно прост. После подачи пакета документов регистратору и уплаты государственной пошлины регистратор компаний выдает свидетельство о регистрации. Этот процесс вполне стандартен среди оффшорных юрисдикций. С ликвидацией оффшорной компании, к сожалению, все не так просто. Компания, которая существовала достаточно долго и участвовала во многих сделках, может иметь множество прав и обязательств перед третьими лицами. Это означает, что роспуск такой компании может затронуть отдельных лиц и корпорации, находящиеся вне контроля владельцев компании. В неисключительный список заинтересованных лиц, интересы которых могут быть затронуты, входят кредиторы, должники, акционеры, сотрудники, номинальные лица, налоговые органы и даже родственники акционеров. Поэтому ликвидация компании может быть гораздо более сложным процессом, чем ее регистрация.

Варианты закрытия оффшорной компании

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Чтобы лучше понять, как ликвидировать оффшорную компанию в том или ином конкретном случае, важно знать, какие вообще существуют способы ликвидации.

Как правило, существует два основных способа ликвидации оффшорной компании.

а второй – административное вычеркивание компании из реестра. Первый из них - ликвидация,

Каждый из них имеет свои особенности, которые мы далее рассмотрим. Кроме того, процедура закрытия оффшорной компании может различаться по сложности в зависимости от страны регистрации компании.

Некоторые собственники компаний в целях экономии просто «бросают» ее и прекращают ежегодные платежи. Минусов у этого способа много – есть риск, что со временем все активы будут конфискованы и вернуть их будет невозможно. Ответственность за возможные долги, вероятно, будет нести директор.

Закрытие фирмы также можно осуществить, пройдя полную процедуру официальной ликвидации. Если у компании есть активы на момент ликвидации, они должны быть распределены в соответствии с местным законодательством. Должен быть составлен план ликвидации и назначен ликвидатор. По окончании процедуры компания удаляется из реестра и выдается свидетельство о ликвидации.

Добровольная ликвидация оффшорной компании

Закрыть компанию можно добровольно при отсутствии долгов, обязательств и активов (совокупность имущественных прав, принадлежащих предприятию, в виде основных средств, запасов, финансовых вкладов, денежных требований к другим физическим и юридическим лицам, средства на счетах в банке).

Эту информацию необходимо учесть до начала ликвидации, чтобы составить ликвидационный баланс и произвести распределение активов. При наличии непогашенных обязательств их необходимо оплатить досрочно и произвести распределение активов.

Первый этап – подготовка документов. Решение о ликвидации общества принимается участниками.

1. Подписание и предоставление регистрационному агенту подготовленных документов, в частности:

уведомления о назначении ликвидатора;

заявления о платежеспособности;



плана ликвидации.



2. После этого решением директоров назначается ликвидатор.

Только физическое лицо может быть ликвидатором.

Перед началом работы лицо обязано подтвердить согласие на назначение.

Ликвидатор должен продать и защитить активы, выявить кредиторов компании, обеспечить погашение долгов, распределить оставшиеся активы и подготовить соответствующий отчет всем участникам компании.

3. Публикация уведомления в газете, издаваемой за пределами страны регистрации компании.

Потребуется опубликовать извещение (текст мы предоставляем отдельно с нашей стороны) о ликвидации компании в газете, выпускаемой широким тиражом в стране, являющейся для компании основным местом деятельности.

Сообщение должно быть напечатано на двух языках (текст на английском языке обязателен). Регистрационному агенту нужно будет направить скан-копию станицы с публикацией (на странице должны быть видны наименование газеты и дата ее выпуска), а затем и оригинал данной газеты (оригинал должен храниться в файлах регистрационного агента).

4. После завершения всех необходимых процедур ликвидатор направляет в Реестр компаний уведомление о завершении ликвидации. Затем компания вычеркивается в связи с ликвидацией и выдается сертификат о ликвидации компании.

Сроки ликвидации могут варьироваться в зависимости от необходимости предварительного урегулирования обязательств, длительности подготовки документации, наличия просроченной задолженности у компании, судебных разбирательств и т.д..

В среднем срок закрытия составляет около 2-3 месяцев.

Компания считается ликвидированной с даты выпуска соответствующего свидетельства и может быть восстановлена только по решению суда при наличии веских причин.

Если в процессе ликвидации были допущены нарушения, то сама компания и лично ликвидатор могут быть оштрафованы, сумма штрафа составляет от 1 000 до 10 000 USD. Однако если у компании на дату начала ликвидации не осталось активов и пассивов, то риски каких-либо нарушений или претензий к компании со стороны третьих лиц минимальны.

Также необходимо обратить внимание, что если ранее подавалось уведомление об участии в КИК в Налоговую РФ, то при ликвидации компании необходимо подать уведомление о прекращении участия в КИК.

Исключение (вычеркивание) компании из Реестра компаний

В случае если компания НЕ оплачивает ежегодное продление, в которое входят правительственный сбор и услуги зарегистрированного агента, то такая компания принудительно исключается из Реестра. Дата исключения из Реестра зависит от правил, установленных в каждой отдельной юрисдикции.

Несмотря на то, что компания будет исключена из Реестра компаний, сама компания и ее должностные лица продолжают отвечать по своим обязательствам и нести ответственность.

Вместе с тем, с момента исключения компании из Реестра, директора, акционеры или иные должностные лица компании не имеют права:

вести любую коммерческую деятельность, распоряжаться своими активами или инициировать судебные разбирательства;

осуществлять защиту на любом судебном разбирательстве, предъявлять претензии или требовать осуществления любого права для компании или от ее имени; или



совершать какие-либо другие действия, имеющие отношение к делам компании.



Восстановить компанию можно будет путем оплаты всех ежегодных сборов и штрафов. По истечении определенного количеств времени, предусмотренного в стране регистрации, компания будет считаться автоматически ликвидированной.

При восстановлении компании считается, что она не была исключена из Реестра и ее правоспособность не прерывалась.

Правила КИК и вычеркивание компании из Реестра

При этом с точки зрения российского налогового законодательства компания, вычеркнутая из Реестра, не признается закрытой, а ее собственник не считается утратившим статус лица, контролирующего иностранную компанию (КИК). Вычеркивание компании из реестра не снимает с собственника обязанности подавать уведомления о КИК вплоть до момента ликвидации. В случае официальной ликвидации компании эта обязанность нивелируется.

Неактивная компания, в том числе struck off (вычеркнутая из реестра), обязана подавать уведомление о КИК до момента автоматической ликвидации реестром (в каждой юрисдикции сроки автоматической ликвидации разнятся).

Касаемо уведомлений о КИК, уведомление необходимо подавать ежегодно не позднее 30 апреля (для физ. лица), с приложением отчетности по контролируемой компании.

В случае неподачи уведомления о КИК на контролирующее лицо могут быть наложены значительные штрафные санкции в размере 500 000 руб. за каждую КИК.