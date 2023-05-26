Бахрейн введет корпоративный налог, как только будет достигнуто международное соглашение о рамочной структуре GMT

Министр финансов и национальной экономики Шейх Салман бин Халифа Аль Халифа сообщил членам Парламента во время еженедельной сессии, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в настоящее время работает над глобальной структурой корпоративного налогообложения.

Согласно данным ОЭСР, «налог на прибыль корпораций определяется как налоги, взимаемые с чистой прибыли (валовой доход за вычетом допустимых налоговых льгот) предприятий. Он также охватывает налоги, взимаемые с прироста капитала предприятий».

В октябре 2021 года ОЭСР заявила, что международное сообщество согласовало знаковое соглашение о двухкомпонентном решении налоговых проблем, возникающих в связи с цифровизацией и глобализацией экономики.

В рамках этого плана «Компонент 2» устанавливает глобальную минимальную эффективную ставку корпоративного налога в размере 15% для крупных многонациональных предприятий.

«Это глобальное направление по введению корпоративных налогов, и Бахрейн намерен следовать этому шагу», - сказал министр.

«Когда международное законодательство станет предельно ясным, тогда будет разработано всеобъемлющее местное законодательство, которое будет представлено Национальному собранию», - добавил он.

«Мы твердо убеждены, что компании должны вносить свой вклад в устойчивость экономики и финансовое развитие страны».

«Вопрос в том, когда, а не если, поскольку мы продолжаем работать с ОЭСР над тем, чтобы все было правильно, и мы уверены, что это не будет иметь экономических последствий, которые повлияют на занятость, экономический рост и инвестиции».

Шайх Салман сказал, что задержка с введением корпоративного налога была связана с задержкой вклада международных организаций и компаний.

Министр добавил, что «вклад ненефтяного сектора в экономику превысил 83%, что свидетельствует о росте занятости в частном секторе. Большинство бахрейнских работников заняты в частном секторе, и мы должны заботиться об их благосостоянии».

Министр и другие высокопоставленные правительственные чиновники присутствовали на заседании, чтобы ответить на многочисленные вопросы и дать ответы на предложения, рассмотренные кабинетом министров, касающиеся корпоративного налога, возобновления приостановленных полетов, производства видео- и аудиопродукции и рынков.