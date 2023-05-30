«Европейский пакет весеннего семестра 2023 года» отмечает необходимость борьбы с агрессивным налоговым планированием с конкретными рекомендациями для Люксембурга и Мальты

Европейская Комиссия опубликовала «Весенний пакет Европейского семестра 2023», включающий рекомендации по конкретным странам для каждого из 27 государств-членов, а также сообщение по этим рекомендациям.

В сообщении говорится следующее:

Сбалансированное сочетание налогов, эффективные инструменты борьбы с агрессивными стратегиями налогового планирования и улучшение соблюдения налогового законодательства способствуют справедливому отношению к налогоплательщикам и эффективному финансированию государственных услуг. Перенос части налогового бремени с трудовых налогов на другие виды налогов, включая экологический налог и налог на недвижимое имущество, при надлежащем учете распределительного воздействия такого переноса, будет способствовать «зеленому» переходу и стимулировать устойчивый рост и создание рабочих мест. Агрессивные стратегии налогового планирования компаний или частных лиц в одном государстве - члене ЕС могут иметь негативные побочные эффекты для остальных стран ЕС. Поэтому требуются решительные и скоординированные действия. Принятие Директивы ЕС о минимальном налогообложении (Компонент 2) о минимальной эффективной налоговой ставке в размере 15%, которая должна быть введена в действие к концу 2023 года, стало важнейшей вехой. Кроме того, дальнейшая модернизация и цифровизация налоговых администраций должна привести к дальнейшему снижению затрат на соблюдение налогового законодательства и увеличению налоговых поступлений.

Рекомендации по налогообложению для конкретных стран включают рекомендации в отношении агрессивного налогового планирования для Люксембурга и Мальты в 2023 и 2024 годах:

Для Люксембурга: активизировать действия по эффективной борьбе с агрессивным налоговым планированием, в частности, путем обеспечения достаточного налогообложения исходящих платежей процентов и роялти в юрисдикции с нулевым / низким налогообложением.

Для Мальты: эффективно устранить особенности налоговой системы, которые могут способствовать агрессивному налоговому планированию со стороны физических лиц и транснациональных корпораций, в том числе путем обеспечения достаточного налогообложения исходящих выплат процентов, роялти и дивидендов, а также внести изменения в правила для компаний, не имеющих постоянного местожительства.