Работа, работой, но отдых — по расписанию!

Спешим напомнить, что следующая рабочая неделя порадует работающих россиян приятной новостью о дополнительном выходном дне- 12 июня.

Каждый год 12 июня страна отмечает День России. Благодаря тому, что в 2023 году праздник попадает на первый день рабочей недели, россияне смогут отдохнуть целых 3 дня - с субботы по понедельник включительно!

Три выходных дня подряд в летний период - это прекрасно! Но бывают ситуация, когда сотрудник вынужден выйти на работу в связи с производственной необходимостью. И важно знать следующие нюансы:

1. Работодатель имеет обязанность оплатить сотруднику день выхода на работу в выходной либо праздничный день в двойном размере.

2. Работник может взамен двойной оплаты выбрать одинарную оплату и один дополнительный день отдыха.