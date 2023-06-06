Работа, работой, но отдых — по расписанию!

Спешим напомнить, что следующая рабочая неделя порадует работающих россиян приятной новостью о дополнительном выходном дне- 12 июня.
Каждый год 12 июня страна отмечает День России. Благодаря тому, что в 2023 году праздник попадает на первый день рабочей недели, россияне смогут отдохнуть целых 3 дня - с субботы по понедельник включительно!
Три выходных дня подряд в летний период - это прекрасно! Но бывают ситуация, когда сотрудник вынужден выйти на работу в связи с производственной необходимостью. И важно знать следующие нюансы:
1. Работодатель имеет обязанность оплатить сотруднику день выхода на работу в выходной либо праздничный день в двойном размере.
2. Работник может взамен двойной оплаты выбрать одинарную оплату и один дополнительный день отдыха.
3. Если сотрудник отработал в выходной не полный день или смену, то расчет оплаты производится пропорционально отработанному времени.
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