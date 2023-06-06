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Полина Мостепан
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Работа, работой, но отдых — по расписанию!

Спешим напомнить, что следующая рабочая неделя порадует работающих россиян приятной новостью о дополнительном выходном дне- 12 июня.

Полина Мостепан
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Каждый год 12 июня страна отмечает День России. Благодаря тому, что в 2023 году праздник попадает на первый день рабочей недели, россияне смогут отдохнуть целых 3 дня - с субботы по понедельник включительно!

Три выходных дня подряд в летний период - это прекрасно! Но бывают ситуация, когда сотрудник вынужден выйти на работу в связи с производственной необходимостью. И важно знать следующие нюансы:

1. Работодатель имеет обязанность оплатить сотруднику день выхода на работу в выходной либо праздничный день в двойном размере.

2. Работник может взамен двойной оплаты выбрать одинарную оплату и один дополнительный день отдыха.

3. Если сотрудник отработал в выходной не полный день или смену, то расчет оплаты производится пропорционально отработанному времени.

#нерабочие праздничные дни
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#нерабочие праздничные дни