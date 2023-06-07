Экономия на налогах благодаря детям

Дети - не только цветы нашей жизни, а если разобраться, то они экономят вполне приятную сумму на налогах своим родным или близким. Предлагаем резюмировать, в чем заключается экономия.

· Стандартные налоговые вычеты

Российский налогоплательщик, у которого есть дети на обеспечении, может ежемесячно уменьшать сумму НДФЛ, которая удерживается из заработной платы. Механизм очень прост: понадобится всего лишь обратиться к работодателю и предоставить письменное заявление на вычет и свидетельства на детей. Сумма вычета зависит от того, какой ребенок по счету, а именно положено, 1 400 на первого и второго, а на третьего-3 000 руб. Существуют дополнительные факторы, способные повлиять на размер вычета, например, состояние здоровья детей. Таким образом, например, многодетный родитель, имеющий троих детей, в конце месяца может сэкономить 754 рубля.

· Налоговый вычет на лечение

В этом году вступили в силу закон, регулирующий повышение размера вычета на лечение и на обучение детей. Итак, на медицину - до 150 тыс. рублей, а на обучение- до 110 тысяч на каждого ребенка. И в этом случае математика экономии средств с применение вычета проста! Например, имея годовой доход в размере 900 000 руб., если Иван потратит на оплату ДМС 180 000 руб., то используя налоговый вычет, Иван сохранит семейный бюджет в размере 19 500 рублей.

· Льготы многодетным семьям

К сожалению, данной льготой могут воспользоваться не все российские семьи, а исключительно семьи, имеющие более трех детей. Многодетным семьям предоставляется льгота на имущество и по земельному налогу. Ещё многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога, но не более, чем по одному транспортному средству за налоговый период. Ещё одна из приятных мелочей, которая явно влияет положительно на семейный бюджет многодетных россиян, - это возможность получения разрешения на бесплатное использование парковки.

Безусловно, и расходов требуется немало на наше подрастающее поколение, но любая экономия всегда очень приятна.