Пора отпусков в разгаре!

Раз лето потихоньку набирает обороты, предлагаем продолжить тему отдыха и рассмотреть некоторые аспекты и нюансы отпуска сотрудников, работающих по основному месту работы, и в том числе, по совместительству.

На законодательном уровне работодатель должен предоставлять оплачиваемый отпуск своим сотрудникам, и общее количество дней отпуска в году не должно быть меньше 28 календарных дней. Данное право сотрудник имеет даже в первый год работы, но возникает оно по истечении 6-ти месяцев непрерывного исполнения своего рабочего функционала в компании.

Сотрудник, работающий по совместительству имеет такие же права на отдых, как и остальные сотрудники компании. Это касается не только количества дней, причитающиеся для отдыха, а также расчета денежных средств, которое производится по общим правилам.

Отпуск совместителю предоставляют оба работодателя на один и тот же период. Если на основной работе отпуск будет более длительный, то работник может запросить у второго работодателя недостающие дни за свой счет и для этого понадобится всего лишь предоставить письменное заявление. Однако, данная схема действует исключительно при таких условиях. Если более длительный отпуск будет оформлен вторым работодателем, то на основной работе могут проигнорировать данный факт и не согласовывать дополнительные дни.

В случае внутреннего совместительства, работодатель оформляет отпуск по обеим должностям одновременно.