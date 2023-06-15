Госуслуги: запрет на сделки с недвижимостью без собственника

Возможности портала Госуслуги не прекращают радовать, и в этот раз, расскажем о функции, позволяющей поставить запрет на сделки с недвижимостью без личного присутствия собственника. Для установки запрета собственнику понадобится иметь подтвержденную учётную запись на портале и электронную подпись в приложении «Госключ».

При наличии отметки о запрете, собственник наделяется правами потребовать осуществление любой сделки, исключительно, с его личным присутствием. Таким образом, вносится запись о запрете в ЕГРН и без личного участия владельца недвижимости сделка не состоится.

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Однозначно, данная отметка позволит защитить собственников от мошеннических действий злоумышленников. Но и доверенные лица, имеющие доверенность, также не смогут заключать сделки, не отвечающие интересам собственника, без его ведома. В том числе, заявления от нотариуса либо его доверенного работника не будут рассматриваться, и это относится, как к регистрации права на недвижимость либо на любое другое нотариальное действие.

Однако, запрет на сделку с недвижимостью снять возможно, но сделать это может только собственник лично либо по той же схеме на портале Госуслуги.