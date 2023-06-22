Запрет распространения рекламы без идентификатора

Изменения, вносимые в КоАП РФ, могут вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

В скором времени распространять рекламу в сети «Интернет» без идентификатора рекламы станет не допустимо.

Проект закона предусматривает административную ответственность за распространение рекламы без идентификатора либо с нарушением требований к его размещению.

Идентификатор – представляет собой уникальное цифровое обозначение, необходимое для прослеживания распространенной в сети «Интернет» рекламы и учета информации о такой рекламе.

Присвоение уникального цифрового обозначения осуществляется оператором рекламных данных сразу после передачи рекламы в программу ЭВМ до распространения ее в сети рекламодателем.

Размер ответственности за нарушение указанных требований составит:

- для граждан – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей;