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Российское право
Карина Каримова
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Запрет распространения рекламы без идентификатора

Изменения, вносимые в КоАП РФ, могут вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Карина Каримова
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В скором времени распространять рекламу в сети «Интернет» без идентификатора рекламы станет не допустимо.

Проект закона предусматривает административную ответственность за распространение рекламы без идентификатора либо с нарушением требований к его размещению.

Идентификатор – представляет собой уникальное цифровое обозначение, необходимое для прослеживания распространенной в сети «Интернет» рекламы и учета информации о такой рекламе.

Присвоение уникального цифрового обозначения осуществляется оператором рекламных данных сразу после передачи рекламы в программу ЭВМ до распространения ее в сети рекламодателем.

Размер ответственности за нарушение указанных требований составит:

- для граждан – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей;

- для юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

#законопроект#штрафы
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#штрафы