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Российские налоги
Полина Мостепан
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ПМЭФ-2023

На прошлой неделе состоялось одно из самых важных экономических мероприятий страны- ПМЭФ-2023. Проходило оно в Северной столице России - в Санкт-Петербурге, и это по счету 26-е мероприятие данного рода. На данном форуме не только обсуждаются экономические планы и перспективы развития бизнеса в России, а также подводятся важнейшие итоги, повлиявшие на финансовую и экономическую составляющую за ушедший год.

Полина Мостепан
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Одним из самых важных событий ПМЭФ-2023, безусловно, стало выступление Главы России с расширенным докладом о состоянии экономики нашей страны.

Так, экономическая ситуация в стране следующая:

- Государственные финансы сбалансированы и стабильны. Хотя было упомянуто, что существует некий дефицит бюджета, но данный факт обоснован преждевременным переносом некоторых расходов.

- В прошлом году нефтегазовые доходы бюджета выросли существенно по отношению к позапрошлому 2021 г.- более чем на 9 %.

- Большой акцент идёт на развитие и на поддержку отечественных производителей. Также стоит отметить, что все иностранные компании, принявшие решение остаться на российском рынке, будут приравниваться к отечественным компаниям и получать соответствующую поддержку на этом же уровне.

- Отмечено положительное влияние на бизнес за счет ускорения срока возмещения уплаченного бизнесом налога на добавленную стоимость

Помимо, доклада о текущей экономический ситуации, были озвучены следующие предложения по улучшению условий для бизнеса в стране:

- объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям, особенно когда данные нарушения вызваны действиями недружественных стран. Данный мораторий будет продлен до следующего -2024 года.

- предложено упростить процесс открытия расчетных счетов в финансовых организациях страны для иностранных компаний без физического присутствия. Однако, важно соблюдать в данном процессе все законы, связанные с отмыванием денег.

- создать условия для возвращения активов иностранных организаций на просторы российского бизнеса.

- развивать сбыт российских товаров за территории РФ, используя площадку электронной торговли.

- подготовить механизм комфортного перехода МСП бизнеса из упрощенной системы налогообложения в другие режимы.

- уменьшить административное давление на предпринимательскую деятельность.

По материалам: Телеграм канала TaxPro

#Интернет бизнес#налоговый контроль#предпринимательская деятельность
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Интернет бизнес#налоговый контроль#предпринимательская деятельность