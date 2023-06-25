На прошлой неделе состоялось одно из самых важных экономических мероприятий страны- ПМЭФ-2023. Проходило оно в Северной столице России - в Санкт-Петербурге, и это по счету 26-е мероприятие данного рода. На данном форуме не только обсуждаются экономические планы и перспективы развития бизнеса в России, а также подводятся важнейшие итоги, повлиявшие на финансовую и экономическую составляющую за ушедший год.
Одним из самых важных событий ПМЭФ-2023, безусловно, стало выступление Главы России с расширенным докладом о состоянии экономики нашей страны.
Так, экономическая ситуация в стране следующая:
- Государственные финансы сбалансированы и стабильны. Хотя было упомянуто, что существует некий дефицит бюджета, но данный факт обоснован преждевременным переносом некоторых расходов.
- В прошлом году нефтегазовые доходы бюджета выросли существенно по отношению к позапрошлому 2021 г.- более чем на 9 %.
- Большой акцент идёт на развитие и на поддержку отечественных производителей. Также стоит отметить, что все иностранные компании, принявшие решение остаться на российском рынке, будут приравниваться к отечественным компаниям и получать соответствующую поддержку на этом же уровне.
- Отмечено положительное влияние на бизнес за счет ускорения срока возмещения уплаченного бизнесом налога на добавленную стоимость
Помимо, доклада о текущей экономический ситуации, были озвучены следующие предложения по улучшению условий для бизнеса в стране:
- объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям, особенно когда данные нарушения вызваны действиями недружественных стран. Данный мораторий будет продлен до следующего -2024 года.
- предложено упростить процесс открытия расчетных счетов в финансовых организациях страны для иностранных компаний без физического присутствия. Однако, важно соблюдать в данном процессе все законы, связанные с отмыванием денег.
- создать условия для возвращения активов иностранных организаций на просторы российского бизнеса.
- развивать сбыт российских товаров за территории РФ, используя площадку электронной торговли.
- подготовить механизм комфортного перехода МСП бизнеса из упрощенной системы налогообложения в другие режимы.
- уменьшить административное давление на предпринимательскую деятельность.
По материалам: Телеграм канала TaxPro
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