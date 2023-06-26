Блокировка счетов организаций и индивидуальных предпринимателей

Минфин внёс ясность по вопросу блокировки любых счетов организаций и ИП, а именно, что при необходимости любые счета могут быть заблокированы, в том числе, вклады и депозиты.

Ведомство подчеркнуло, что по НК РФ счетами признаются не только расчетные счета, а также любые другие счета, открытые в финансовой организации по договору.

Учитывая данное правило, можно сделать вывод, что блокировка «рабочего» банковского счета ИП, однозначно, повлияет на личный счет предпринимателя, то есть он не сможет пользоваться ни одним, ни другим счетом в равной мере.

Но существуют исключения, то есть блокировка не повлияет на платежи, которые по своей очередности предшествуют уплате налогов и сборов, как например, уплата алиментов.

С этого года компании и ИП, имеющие заблокированные счета, имеют право открыть новые счета. Но данное право все равно не поможет осуществлять безналичные расчеты. То есть все возможные операции по новым счетам также будут неактивны, пока ИФНС не снимет блокировку.