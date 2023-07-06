Продажа единственного жилья в ипотеке: ВС РФ защитил залогодержателя

ВС РФ указал порядок распределения средств от реализации жилья, находящееся в ипотеке
В деле о банкротстве у гражданина имелось единственное жилье, находящееся в залоге у кредитора (компании).
Далее после реализации данного жилья, средства от продажи были направлены на погашение основного долга перед залоговым кредитором. При этом неустойка и мораторные проценты остались непогашенными.
Компания обратилась суд с просьбой разрешить указанные разногласия и выплатить неустойку и проценты.
Суды первой и апелляционной инстанции указали, что суммы будут выплачены в порядке очередности, после погашения требований кредиторов 3 очереди. Выплата сумм вместе с основным долгом нарушает имущественные интересы остальных пяти кредиторов.
После чего компания обратилась в ВС РФ.
ВС РФ дал следующие разъяснения:
Особенность данной ситуации, состоит в том, что, жилье у должника было единственным для проживания, а по правилам закона о банкротстве, на него не может быть обращено взыскание.
Однако данное положение не распространяется на имущество в ипотеке, соответственно, правило об иммунитете на данное жилье не действует.
При этом заключение договора ипотеки с одним кредитором не означает, что должник отказался от иммунитета по требованиям других. То есть иммунитет сохраняется в отношении другого единственного жилья, которое не может быть включено в конкурсную массу.
Средства с реализации квартиры должны быть выплачены компании по основному долгу, а также направлены на погашение неустойки и процентов. Остаток в силу исполнительского иммунитета должен быть исключен конкурсной массы и передан должнику на реализацию его права на жилище (аренда, первоначальный взнос на приобретение нового жилья).
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