Продажа единственного жилья в ипотеке: ВС РФ защитил залогодержателя

ВС РФ указал порядок распределения средств от реализации жилья, находящееся в ипотеке

В деле о банкротстве у гражданина имелось единственное жилье, находящееся в залоге у кредитора (компании).

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Далее после реализации данного жилья, средства от продажи были направлены на погашение основного долга перед залоговым кредитором. При этом неустойка и мораторные проценты остались непогашенными.

Компания обратилась суд с просьбой разрешить указанные разногласия и выплатить неустойку и проценты.

Суды первой и апелляционной инстанции указали, что суммы будут выплачены в порядке очередности, после погашения требований кредиторов 3 очереди. Выплата сумм вместе с основным долгом нарушает имущественные интересы остальных пяти кредиторов.

После чего компания обратилась в ВС РФ.

ВС РФ дал следующие разъяснения:

Особенность данной ситуации, состоит в том, что, жилье у должника было единственным для проживания, а по правилам закона о банкротстве, на него не может быть обращено взыскание.

Однако данное положение не распространяется на имущество в ипотеке, соответственно, правило об иммунитете на данное жилье не действует.

При этом заключение договора ипотеки с одним кредитором не означает, что должник отказался от иммунитета по требованиям других. То есть иммунитет сохраняется в отношении другого единственного жилья, которое не может быть включено в конкурсную массу.