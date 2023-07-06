News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российское право
Карина Каримова
1

Продажа единственного жилья в ипотеке: ВС РФ защитил залогодержателя

ВС РФ указал порядок распределения средств от реализации жилья, находящееся в ипотеке

Карина Каримова
Обсудить

В деле о банкротстве у гражданина имелось единственное жилье, находящееся в залоге у кредитора (компании).

Все услуги по этой теме:
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить

Далее после реализации данного жилья, средства от продажи были направлены на погашение основного долга перед залоговым кредитором. При этом неустойка и мораторные проценты остались непогашенными.

Компания обратилась суд с просьбой разрешить указанные разногласия и выплатить неустойку и проценты.

Суды первой и апелляционной инстанции указали, что суммы будут выплачены в порядке очередности, после погашения требований кредиторов 3 очереди. Выплата сумм вместе с основным долгом нарушает имущественные интересы остальных пяти кредиторов.

После чего компания обратилась в ВС РФ.

ВС РФ дал следующие разъяснения:

Особенность данной ситуации, состоит в том, что, жилье у должника было единственным для проживания, а по правилам закона о банкротстве, на него не может быть обращено взыскание.

Однако данное положение не распространяется на имущество в ипотеке, соответственно, правило об иммунитете на данное жилье не действует.

При этом заключение договора ипотеки с одним кредитором не означает, что должник отказался от иммунитета по требованиям других. То есть иммунитет сохраняется в отношении другого единственного жилья, которое не может быть включено в конкурсную массу.

Средства с реализации квартиры должны быть выплачены компании по основному долгу, а также направлены на погашение неустойки и процентов. Остаток в силу исполнительского иммунитета должен быть исключен конкурсной массы и передан должнику на реализацию его права на жилище (аренда, первоначальный взнос на приобретение нового жилья).

#Верховный Суд#ипотека
Обсудить
Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Верховный Суд#ипотека