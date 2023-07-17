С 1 июля исключить компанию из ЕГРЮЛ стало проще

С начала текущего месяца заработал Закон, позволяющий бизнесу упростить процесс исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по инициативе учредителей. Это значит, что теперь учредители компаний могут принять решение о прекращении деятельности, и для реализации данной идеи понадобится всего лишь подать заявление об исключении из ЕГРЮЛ.

Для осуществления упрощенной процедуры исключения компания должна соответствовать следующим условиям:

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компания относится к МСП;

не является плательщиком НДС;

не имеет задолженности перед бюджетом;

не имеет недвижимого имущества.

Механизм процедуры прост: происходит публикация в журнале «Вестник государственной регистрации», и в том числе на сайте налоговой, сразу после принятия решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. После этого выделяется 3 месяца для того, чтобы возможные кредиторы или дебиторы могли возразить данной процедуре исключения и приостановить её, если для этого будут причины. Если не поступит возражений за этот срок, то регистрирующий орган исключает компанию из ЕГРЮЛ.

Таким образом, с 1 июля у компаний появилась возможность выбора более подходящей процедуры прекращения своей деятельности: ликвидация или исключение. Важно уточнить, что исключение юридического лица из ЕГРЮЛ является менее затратной процедурой и более оперативной, по сравнению с ликвидацией.