Законопроект о защите прав потребителей

В Госдуму внесен проект закона, имеющий цель защищать права потребителей.

В настоящее время есть важные проблемы, требующие решения, такие как:

1.Автоматическое продление подписок, требующих оплату без дополнительного подтверждения

2. Когда торговые площадки списывают денежные суммы с карт клиентов, не являющимися больше средством оплаты покупок.

В случае принятия данного законопроекта:

-Продавец маркетплейса должен за 24 часа до следующей оплаты проинформировать держателя карты о наступающем списании.

По мимо этого, они обязаны предоставить информацию, содержащую инструкцию и указания, как отключить подписку. Однако, в случае списания денежных средств без ведома клиента, они обязаны быть возвращены незамедлительно, если это потребует клиент.

- Если все-таки клиент откажется от подписки, то её действие продлится до следующего платежа, а не прекратится сразу.

- У продавца не будет возможности списать деньги с банковской карты потребителя, которая была удалена с площадки до момента приобретения товара.