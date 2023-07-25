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Полина Мостепан
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Законопроект о защите прав потребителей

В Госдуму внесен проект закона, имеющий цель защищать права потребителей.

Полина Мостепан
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В настоящее время есть важные проблемы, требующие решения, такие как:

1.Автоматическое продление подписок, требующих оплату без дополнительного подтверждения

2. Когда торговые площадки списывают денежные суммы с карт клиентов, не являющимися больше средством оплаты покупок.

В случае принятия данного законопроекта:

-Продавец маркетплейса должен за 24 часа до следующей оплаты проинформировать держателя карты о наступающем списании.

По мимо этого, они обязаны предоставить информацию, содержащую инструкцию и указания, как отключить подписку. Однако, в случае списания денежных средств без ведома клиента, они обязаны быть возвращены незамедлительно, если это потребует клиент.

- Если все-таки клиент откажется от подписки, то её действие продлится до следующего платежа, а не прекратится сразу.

- У продавца не будет возможности списать деньги с банковской карты потребителя, которая была удалена с площадки до момента приобретения товара.

По материалам: Телеграм канал " Государственная дума"

#Госдума#законопроект
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#законопроект