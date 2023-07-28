В Кодекс административного судопроизводства будут внесены новые изменения

Нововведения коснутся иска, представителей, перерыва судебного заседания и другие аспекты процесса

С 4 августа 2023 года будут внесены изменения в КАС РФ. Рассмотрим некоторые из них:

Иск:

На сегодняшний день КАС РФ предусматривает указывать номера телефонов, адреса электронных почт в исковом заявлении только при наличии и по желанию заявителя.

С августа при согласии лица получать извещения и вызовы посредством СМС, данные необходимо будет указывать в обязательном порядке.

Представители:

Такие действия как получение судебных извещений, копий судебных актов, копирование материалов административного дела и иные, не связанные с оказанием юридической помощи по административному делу, могут быть осуществлены лицом, имеющим доверенность на совершение указанных действий, не зависимо от наличия или отсутствия высшего юридического образования.

Перерыв судебного заседания: