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Российское право
Карина Каримова
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В Кодекс административного судопроизводства будут внесены новые изменения

Нововведения коснутся иска, представителей, перерыва судебного заседания и другие аспекты процесса

Карина Каримова
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С 4 августа 2023 года будут внесены изменения в КАС РФ. Рассмотрим некоторые из них:

Иск:

На сегодняшний день КАС РФ предусматривает указывать номера телефонов, адреса электронных почт в исковом заявлении только при наличии и по желанию заявителя.

С августа при согласии лица получать извещения и вызовы посредством СМС, данные необходимо будет указывать в обязательном порядке.

Представители:

Такие действия как получение судебных извещений, копий судебных актов, копирование материалов административного дела и иные, не связанные с оказанием юридической помощи по административному делу, могут быть осуществлены лицом, имеющим доверенность на совершение указанных действий, не зависимо от наличия или отсутствия высшего юридического образования.

Перерыв судебного заседания:

Перерыв может быть объявлен на срок, не превышающий пяти дней. Сейчас по аналогии действуют нормы АПК РФ предусматривающие те же сроки.

#законопроект#судопроизводство
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#судопроизводство