В Кодекс административного судопроизводства будут внесены новые изменения

Нововведения коснутся иска, представителей, перерыва судебного заседания и другие аспекты процесса
С 4 августа 2023 года будут внесены изменения в КАС РФ. Рассмотрим некоторые из них:
Иск:
На сегодняшний день КАС РФ предусматривает указывать номера телефонов, адреса электронных почт в исковом заявлении только при наличии и по желанию заявителя.
С августа при согласии лица получать извещения и вызовы посредством СМС, данные необходимо будет указывать в обязательном порядке.
Представители:
Такие действия как получение судебных извещений, копий судебных актов, копирование материалов административного дела и иные, не связанные с оказанием юридической помощи по административному делу, могут быть осуществлены лицом, имеющим доверенность на совершение указанных действий, не зависимо от наличия или отсутствия высшего юридического образования.
Перерыв судебного заседания:
Перерыв может быть объявлен на срок, не превышающий пяти дней. Сейчас по аналогии действуют нормы АПК РФ предусматривающие те же сроки.
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