Саудовская Аравия продлевает налоговую амнистию

Управление закята, налогов и таможни Саудовской Аравии объявило о продлении своей нынешней инициативы по налоговой амнистии еще на семь месяцев, начиная с 1 июня 2023 года до 31 декабря 2023 года.

25 июля 2023 года Управление закята, налогов и таможни Саудовской Аравии (ZATCA) объявило на своем веб-сайте, что оно продлевает отмену штрафов и освобождение от финансовых санкций по определенным налогам с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2023 года. ZATCA также опубликовала обновленную англоязычную версию Упрощенного руководства, в котором содержится дополнительная информация о программе налоговой амнистии, включая льготы, доступные для налогоплательщиков.

В марте 2020 года ZATCA впервые объявила о программе налоговой амнистии. Эта программа амнистии была продлена за последние три года, последний раз до 31 мая 2023 года. Продление предназначено для смягчения экономических и финансовых последствий пандемии COVID-19 для учреждений.