News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
0

Саудовская Аравия продлевает налоговую амнистию

Управление закята, налогов и таможни Саудовской Аравии объявило о продлении своей нынешней инициативы по налоговой амнистии еще на семь месяцев, начиная с 1 июня 2023 года до 31 декабря 2023 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

25 июля 2023 года Управление закята, налогов и таможни Саудовской Аравии (ZATCA) объявило на своем веб-сайте, что оно продлевает отмену штрафов и освобождение от финансовых санкций по определенным налогам с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2023 года. ZATCA также опубликовала обновленную англоязычную версию Упрощенного руководства, в котором содержится дополнительная информация о программе налоговой амнистии, включая льготы, доступные для налогоплательщиков.

В марте 2020 года ZATCA впервые объявила о программе налоговой амнистии. Эта программа амнистии была продлена за последние три года, последний раз до 31 мая 2023 года. Продление предназначено для смягчения экономических и финансовых последствий пандемии COVID-19 для учреждений.

По материалам ey.com

#амнистия капитала#Саудовская Аравия
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#амнистия капитала#Саудовская Аравия