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Полина Мостепан
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Цифровой рубль: логотип и тарифы

Судя по всему, россияне все ближе и ближе к использованию третьей формы национальной валюты- цифрового рубля, а связано это с тем, что ЦБ активно работает в развитии и продвижении данной валюты.

Полина Мостепан
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Не так давно, ЦБ представил логотип, предназначенный для идентификации цифрового рубля, и по мимо этого, утвердил тарифы для операций с ним.

Логотип внедряют в приложения банков, используемых клиентами на мобильных устройствах. В приложении пользователи смогут проводить операции с цифровым рублем на таком же уровне, как с ранее доступными валютами.

Но важно уточнить, следующие детали:

-каждый клиент сможет открыть исключительно один кошелек-счет для использования;

-операции для физических лиц бесплатные;

- в случае получения оплаты за товары либо за предоставленные услуги, юридические лица должны будут оплатить комиссию в размере 0,3 % от суммы, но не более 1500 руб.;

- тариф за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

Действие тарификации стартует с 1 января 2025 года, таким образом, все операции, осуществляемые на платформе ЦБ до этого момента, будут бесплатными.

По материалам: Банк России

#Центробанк#цифровизация
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Центробанк#цифровизация