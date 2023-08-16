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Ольга Кутяева
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Еврокомиссия приняла пакет решений о нарушении законодательства ЕС, включая публичную CbC-отчетность

Европейская Комиссия объявила о принятии пакета решений о нарушении законодательства в связи с отсутствием сообщений государств-членов о мерах по переносу директив ЕС в национальное законодательство.

Ольга Кутяева
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В частности, речь идет о письмах с официальными уведомлениями, направленных 20 июля 17 государствам-членам за неуведомление о национальных мерах по публичному CbC-отчету. Как правило, государствам-членам предоставляется 2 месяца на то, чтобы ответить на письма с официальными уведомлениями и завершить перенос директивы в национальное законодательство, в противном случае Комиссия может принять решение о выпуске мотивированных заключений.

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Директива (ЕС) 2021/2101 обязывает все транснациональные компании, работающие на едином рынке ЕС, имеющие постоянное представительство в Союзе и имеющие выручку свыше 750 млн EUR, публиковать отчет о сумме корпоративных налогов, уплачиваемых ими в каждом государстве-члене ЕС и в юрисдикциях, не сотрудничающих с ЕС. В эти отчеты также включается дополнительная информация, например, о количестве сотрудников или обороте по странам.

20 июля Комиссия направила официальные уведомления 17 государствам-членам (Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, Италии, Кипру, Латвии, Люксембургу, Мальте, Нидерландам, Австрии, Польше, Португалии, Словении, Финляндии) за то, что они не уведомили о национальных мерах, полностью обеспечивающих выполнение Директивы, к установленному сроку - 22 июня 2023 года.

По материалам European Commission

#Европейская комиссия ЕС#Межстрановая отчетность
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейская комиссия ЕС#Межстрановая отчетность