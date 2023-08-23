Налоги в Израиле Материал редакции

Налоговое планирование – важный критерий, который нельзя игнорировать как в выборе юрисдикции для бизнеса, так и в выборе страны для постоянного места проживания, получения гражданства или ВНЖ, релокации и т.д. В данном тексте разберем налогообложение в Израиле для юридических и физических лиц.

Корпоративный налог (налог на прибыль) в Израиле

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Компании, зарегистрированные в Израиле (юридическое лицо-резидент), и иностранные компании, имеющие филиалы в Израиле (юридическое лицо-нерезидент), облагаются израильским корпоративным налогом.

Юридическое лицо-резидент Израиля облагается израильским корпоративным налогом на доход по всему миру, в то время как юридическое лицо-нерезидент облагается израильским корпоративным налогом только на доход, накопленный или полученный в Израиле.

Ставка корпоративного налога составляет 23% в 2023 году (такая же ставка, как и в 2022 году).

Какие еще есть налоги в Израиле?

НДС (налог на добавленную стоимость) Текущая ставка НДС составляет 17%.Экспорт товаров и некоторые услуги облагаются ставкой 0%, а некоторые операции освобождаются от налогообложения. Банки и финансовые учреждения уплачивают эквивалент НДС (налог на зарплату) в размере 17%. Таможенные пошлины Взимаются с определенных импортируемых товаров в зависимости от их классификации по Гармонизированному таможенному тарифу и стране происхождения. Израиль заключил соглашения о свободной торговле с некоторыми странами, включая США, Канаду, Мексику, ЕС и ЕАСТ. Акцизы Взимаются на различные товары, такие как бензин, дизельное топливо, табак и алкоголь. Ставки акцизов варьируются в зависимости от товара. Муниципальный налог Ежегодно взимается на здания местными муниципалитетами на основе размера, местоположения и назначения имущества. Налог на имущество Обычно взимается с арендаторов коммерческой и жилой недвижимости, а незанятое имущество обычно облагается налогом на владельца. Налог взимается на муниципальном уровне. Налог на прибыль от продажи недвижимости Подлежит налогообложению согласно Закону об оценке земель. Применяется к продаже недвижимости в Израиле, включая дома, здания, недвижимость, находящуюся на земле, а также права на недвижимость и арендные контракты на срок более 25 лет. Налог на перевод собственности Покупатель недвижимости обычно облагается налогом на приобретение по ставке до максимума 10% (наивысшая ставка применяется, когда стоимость покупки превышает примерно 19 575 755 израильских шекелей) Гербовый сбор В Израиле нет гербового сбора Налоги на пассивный доход Процентный доход: 15-25%Дивиденды: 20-25%Роялти: 26,5% Налог на прирост капитала От продажи акций: 25% при продаже акций неконтролирующим акционером и 30% в иных случаях.От продажи ценных бумаг: 15% Подоходный налог Ставка подоходного налога в Израиле прогрессивная, составляет от 10 до 47% в зависимости от уровня годового дохода.Если годовой доход превышает 647 640 шекелей, он облагается дополнительными 3% налога. Таким образом, суммарная ставка в этом случае составит 50%. В таблице ниже продемонстрированы ставки подоходного налога для каждого диапазона доходов.

Ставки подоходного налога в Израиле

Диапазоны годового дохода Ставка подоходного налога До 81 480,00 ILS 10% 81 481,00 - 116 760,00 ILS 14% 116 761,00 - 187 440,00 ILS 20% 187 441,00 - 260 520,00 ILS 31% 260 521,00 - 542 160,00 ILS 35% 542 161,00 - 698 280,00 ILS 47% Более 698 280,00 ILS 50%

В Израиле действует программа налоговых льгот, называемая "некудот зикуй". Каждая такая льгота позволяет уменьшить ежемесячный подоходный налог на 218 шекелей. Примеры применения: для граждан Израиля начисляется 2,25 льготы, для работников в возрасте 16-18 лет - 1 льгота, а для всех женщин - 0,5 льготы. С помощью этой программы каждый гражданин может уменьшить свой подоходный налог минимум на 5 886 шекелей ежегодно.

Взносы работодателя в национальное страхование

Работодатели обязаны уплачивать взносы в национальное страхование на основе процента от дохода каждого сотрудника ежемесячно. Работодатели несут ответственность за удержание взносов с заработной платы сотрудников и перечисление их вместе со своими собственными взносами.

Ставки взносов работодателя (действующие на январь 2023 года) для работников, проживающих в Израиле, составляют 3,55% до месячного дохода в размере ILS 7 122 и 7,6% на разницу между ILS 7 122 и максимальным месячным доходом в размере ILS 47 465.

Для сотрудников-нерезидентов ставки взносов работодателя значительно ниже и составляют 0,59% до месячного дохода в размере ILS 7 122 и 2,65% на разницу между ILS 7 122 и максимальным месячным доходом в размере ILS 47 465.

Минимальные страховые взносы для сотрудников-резидентов не обеспечивают пенсионные льготы нерезидентам, но обычно предоставляют определенное страхование от несчастных случаев на рабочем месте.

При выплате нерегулярного заработка, превышающего одну четверть обычного заработка, применяются особые положения для расчета социальных отчислений, при которых применение этого платежа равномерно распределяется на текущий месяц и на предыдущие 11 месяцев.

Израиль имеет соглашения о социальном страховании с 18 странами, которые могут предоставлять освобождение от израильского национального страхования на протяжении всего периода занятости сотрудника в Израиле.

Как выглядит налоговая декларация в Израиле?

Налоговая декларация в Израиле представляет собой официальный документ, в котором налогоплательщик предоставляет информацию о своих доходах, расходах, налоговых вычетах и других релевантных факторах, необходимых для определения налоговых обязательств.

Форма налоговой декларации может различаться в зависимости от типа налога и статуса налогоплательщика.

Обычно налоговая декларация в Израиле включает следующие основные разделы и информацию:

Личные данные налогоплательщика

ФИО,

Налоговый номер Tax Individual Number или TIN (текущий и предыдущий, при необходимости),

адрес и

контактные данные.

Доходы

В этом разделе указываются все виды доходов, включая

зарплату,

проценты,

дивиденды,

доходы от недвижимости,

капитальные выгоды и

прочее.

Расходы и вычеты

Здесь налогоплательщик указывает все документированные расходы, которые могут быть применены для налоговых вычетов, такие как

медицинские расходы,

образование,

пенсионные взносы и

другие.

Налоговые ставки и расчет

В этом разделе приводятся применяемые налоговые ставки, а также производится расчет налоговых обязательств на основе предоставленной информации о доходах и расходах.

Подписание и отправка

Налогоплательщик должен подписать декларацию и отправить ее налоговому органу в соответствии с установленными сроками.