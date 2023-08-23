Налоговое планирование – важный критерий, который нельзя игнорировать как в выборе юрисдикции для бизнеса, так и в выборе страны для постоянного места проживания, получения гражданства или ВНЖ, релокации и т.д. В данном тексте разберем налогообложение в Израиле для юридических и физических лиц.
Компании, зарегистрированные в Израиле (юридическое лицо-резидент), и иностранные компании, имеющие филиалы в Израиле (юридическое лицо-нерезидент), облагаются израильским корпоративным налогом.
Юридическое лицо-резидент Израиля облагается израильским корпоративным налогом на доход по всему миру, в то время как юридическое лицо-нерезидент облагается израильским корпоративным налогом только на доход, накопленный или полученный в Израиле.
НДС (налог на добавленную стоимость)
Текущая ставка НДС составляет 17%.Экспорт товаров и некоторые услуги облагаются ставкой 0%, а некоторые операции освобождаются от налогообложения. Банки и финансовые учреждения уплачивают эквивалент НДС (налог на зарплату) в размере 17%.
Таможенные пошлины
Взимаются с определенных импортируемых товаров в зависимости от их классификации по Гармонизированному таможенному тарифу и стране происхождения. Израиль заключил соглашения о свободной торговле с некоторыми странами, включая США, Канаду, Мексику, ЕС и ЕАСТ.
Акцизы
Взимаются на различные товары, такие как бензин, дизельное топливо, табак и алкоголь. Ставки акцизов варьируются в зависимости от товара.
Муниципальный налог
Ежегодно взимается на здания местными муниципалитетами на основе размера, местоположения и назначения имущества.
Налог на имущество
Обычно взимается с арендаторов коммерческой и жилой недвижимости, а незанятое имущество обычно облагается налогом на владельца. Налог взимается на муниципальном уровне.
Налог на прибыль от продажи недвижимости
Подлежит налогообложению согласно Закону об оценке земель. Применяется к продаже недвижимости в Израиле, включая дома, здания, недвижимость, находящуюся на земле, а также права на недвижимость и арендные контракты на срок более 25 лет.
Налог на перевод собственности
Покупатель недвижимости обычно облагается налогом на приобретение по ставке до максимума 10% (наивысшая ставка применяется, когда стоимость покупки превышает примерно 19 575 755 израильских шекелей)
Гербовый сбор
В Израиле нет гербового сбора
Налоги на пассивный доход
Процентный доход: 15-25%Дивиденды: 20-25%Роялти: 26,5%
Налог на прирост капитала
От продажи акций: 25% при продаже акций неконтролирующим акционером и 30% в иных случаях.От продажи ценных бумаг: 15%
Подоходный налог
Ставка подоходного налога в Израиле прогрессивная, составляет от 10 до 47% в зависимости от уровня годового дохода.Если годовой доход превышает 647 640 шекелей, он облагается дополнительными 3% налога. Таким образом, суммарная ставка в этом случае составит 50%. В таблице ниже продемонстрированы ставки подоходного налога для каждого диапазона доходов.
Ставки подоходного налога в Израиле
Диапазоны годового дохода
Ставка подоходного налога
До 81 480,00 ILS
10%
81 481,00 - 116 760,00 ILS
14%
116 761,00 - 187 440,00 ILS
20%
187 441,00 - 260 520,00 ILS
31%
260 521,00 - 542 160,00 ILS
35%
542 161,00 - 698 280,00 ILS
47%
Более 698 280,00 ILS
50%
В Израиле действует программа налоговых льгот, называемая "некудот зикуй". Каждая такая льгота позволяет уменьшить ежемесячный подоходный налог на 218 шекелей. Примеры применения: для граждан Израиля начисляется 2,25 льготы, для работников в возрасте 16-18 лет - 1 льгота, а для всех женщин - 0,5 льготы. С помощью этой программы каждый гражданин может уменьшить свой подоходный налог минимум на 5 886 шекелей ежегодно.
Работодатели обязаны уплачивать взносы в национальное страхование на основе процента от дохода каждого сотрудника ежемесячно. Работодатели несут ответственность за удержание взносов с заработной платы сотрудников и перечисление их вместе со своими собственными взносами.
Для сотрудников-нерезидентов ставки взносов работодателя значительно ниже и составляют 0,59% до месячного дохода в размере ILS 7 122 и 2,65% на разницу между ILS 7 122 и максимальным месячным доходом в размере ILS 47 465.
При выплате нерегулярного заработка, превышающего одну четверть обычного заработка, применяются особые положения для расчета социальных отчислений, при которых применение этого платежа равномерно распределяется на текущий месяц и на предыдущие 11 месяцев.
Израиль имеет соглашения о социальном страховании с 18 странами, которые могут предоставлять освобождение от израильского национального страхования на протяжении всего периода занятости сотрудника в Израиле.
Налоговая декларация в Израиле представляет собой официальный документ, в котором налогоплательщик предоставляет информацию о своих доходах, расходах, налоговых вычетах и других релевантных факторах, необходимых для определения налоговых обязательств.
Форма налоговой декларации может различаться в зависимости от типа налога и статуса налогоплательщика.
Обычно налоговая декларация в Израиле включает следующие основные разделы и информацию:
В этом разделе указываются все виды доходов, включая
Здесь налогоплательщик указывает все документированные расходы, которые могут быть применены для налоговых вычетов, такие как
В этом разделе приводятся применяемые налоговые ставки, а также производится расчет налоговых обязательств на основе предоставленной информации о доходах и расходах.
Налогоплательщик должен подписать декларацию и отправить ее налоговому органу в соответствии с установленными сроками.
Формат и структура налоговой декларации могут изменяться в зависимости от налогового законодательства и типа декларации, такой как налог на доходы физических лиц или налог на добавленную стоимость.
Изучение правил аудита и бухгалтерии в Израиле имеет важное значение для предприятий, чтобы обеспечить соответствие требованиям, прозрачное представление финансовой отчетности и эффективное принятие решений. Соблюдение этих правил позволяет организациям соблюдать законодательные требования, точно представлять финансовую отчетность и оптимизировать налоговые расчеты. Понимание аудиторских и бухгалтерских стандартов Израиля также способствует доверию инвесторов, обеспечивает возможность сравнения на международном уровне и открывает двери к разнообразным карьерным возможностям в области финансов и бухгалтерии.gsl-news.org
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