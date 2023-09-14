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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Польша предоставляет амортизационные льготы для МСП

Польша опубликовала в Официальном вестнике от 17 августа 2023 года Закон, который вводит амортизационные льготы для микро-, малых и средних предприятий (МСП), инвестирующих в определенные виды деятельности.

Ксения Шилкина
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Льгота предусматривает, что налогоплательщики, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут в индивидуальном порядке устанавливать нормы амортизации для основных средств собственного производства, представляющих собой нежилые здания (помещения) и сооружения, включенные в 1 и 2 классификационные группы, впервые вносимые в реестр основных средств.

К условиям поощрения относятся:

  • основное средство находится в муниципалитете, расположенном в уезде, где средний уровень безработицы составляет не менее 120% от среднего уровня безработицы в Польше; и
  • налоговые поступления муниципалитета на душу населения ниже 100% налоговых поступлений на душу населения для всех муниципалитетов.

Минимально допустимые периоды амортизации зависят от среднего уровня безработицы там, где находится основное средство, следующим образом:

  • от 120% до 170% среднего уровня безработицы в Польше период амортизации основных средств не может быть короче 10 лет; и
  • выше 170% среднего уровня безработицы в Польше, период амортизации основных средств не может быть короче 5 лет.

Льгота применяется с 1 января 2024 года, как для частных, так и для корпоративных плательщиков подоходного налога, которые соответствуют критериям малого и среднего бизнеса.

По материалам orbitax.com

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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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