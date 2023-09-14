Польша предоставляет амортизационные льготы для МСП

Польша опубликовала в Официальном вестнике от 17 августа 2023 года Закон, который вводит амортизационные льготы для микро-, малых и средних предприятий (МСП), инвестирующих в определенные виды деятельности.
Льгота предусматривает, что налогоплательщики, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут в индивидуальном порядке устанавливать нормы амортизации для основных средств собственного производства, представляющих собой нежилые здания (помещения) и сооружения, включенные в 1 и 2 классификационные группы, впервые вносимые в реестр основных средств.
К условиям поощрения относятся:
Минимально допустимые периоды амортизации зависят от среднего уровня безработицы там, где находится основное средство, следующим образом:
Льгота применяется с 1 января 2024 года, как для частных, так и для корпоративных плательщиков подоходного налога, которые соответствуют критериям малого и среднего бизнеса.
По материалам orbitax.com
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