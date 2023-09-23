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Российские налоги
Полина Мостепан
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Центральный банк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Регулятор Российской Федерации продлил ограничительные меры, связанные со снятием иностранной валюты со счетов до девятого марта следующего 2024 года.

Полина Мостепан
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Данные меры регулятора являются ответным решением на введенные санкционные действия против России, запрещающие отечественным финансовым институтам приобретать наличную денежную массу западных стран.

Получить иностранные деньги по-прежнему могут граждане, открывшие валютный счет или вклад до девятого марта 2022 года, но при этом, существует лимит в пределах десять тыс. долларов США либо эквивалентной сумме в евро.

Это значит, что при всем желании и при наличии существенных сумм на валютном счете, граждане не смогут снять более 10 тыс. долларов США. Однако, ограничений получения денежных средств в национальной валюте, то есть в рублях, не существует.

Также продлили сроком на 6 месяцев запрет банкам взимать с клиентов комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

По материалам: Телеграм-канала "Деньги 24"

#Центробанк
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Центробанк