Центральный банк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Регулятор Российской Федерации продлил ограничительные меры, связанные со снятием иностранной валюты со счетов до девятого марта следующего 2024 года.

Данные меры регулятора являются ответным решением на введенные санкционные действия против России, запрещающие отечественным финансовым институтам приобретать наличную денежную массу западных стран.

Получить иностранные деньги по-прежнему могут граждане, открывшие валютный счет или вклад до девятого марта 2022 года, но при этом, существует лимит в пределах десять тыс. долларов США либо эквивалентной сумме в евро.

Это значит, что при всем желании и при наличии существенных сумм на валютном счете, граждане не смогут снять более 10 тыс. долларов США. Однако, ограничений получения денежных средств в национальной валюте, то есть в рублях, не существует.

Также продлили сроком на 6 месяцев запрет банкам взимать с клиентов комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.