Штраф в размере 100 рублей и возможность поставки в магазины продукции, не соответствующей ГОСТу

Суды создали выгодные условия для поставщика

Между поставщиком и покупателем был заключён договор поставки продуктов питания и товаров народного потребления. Договор предусматривал наложение штрафа на поставщика, в случае поставки товара ненадлежащего качества. Штраф составлял 25% от стоимости партии, но не менее 100 000 руб.

Одна из партий молочной продукции, поставленная покупателю в сеть магазинов, содержала, в том числе, 3 упаковки творога, которые были доставлены в один из магазинов.

В результате внеплановой проверки Роспортребнадзора, был выявлен факт несоответствия указанного творога требованиям безопасности, предъявляемые к молочной продукции. В результате чего был составлен протокол лабораторных испытаний и заключение эксперта.

Покупатель обратился к поставщику с требованием уплаты штрафа в размере 100 000 руб., получив отказ, покупатель обратился в арбитражный суд.

Суд первой инстанции указал, что формально требования истца являются обоснованными, однако, учитывая стоимость партии товара за 3 шт. творога в размере 333 руб. 63 коп. неустойка является несоразмерной. Исковые требования были удовлетворены частично, с поставщика взыскано 100 руб.

Суд апелляционной инстанции оставил решение нижестоящего суда без изменения.

Покупатель подал кассационную жалобу.

Позиция кассации:

Судами не учтено, что поставка в один из магазинов 3 пачек творога не может расцениваться как поставка всей партии товара. Помимо этого, в рамках поставки, в другие магазины были доставлены и другие товары молочной продукции.

Уменьшение неустойки в 1000 раз фактически нивелирует ее стимулирующую функцию, и условие в договоре о неустойке, согласованное сторонами, утрачивает какой-либо смысл.

Для ответчика были созданы условия, при которых поставка товара, несоответствующего стандартам и уплата штрафа за их поставку, является более выгодным, чем соблюдение условий договора. Более того, ответчик ставит под угрозу здоровье и жизнь потребителей.