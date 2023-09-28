Новые изменения законодательства в четвертом квартале 2023 года

Изменения коснутся воинского учета, банкротства и ипотеки

Воинский учет

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С октября будут внесены изменения в сфере воинского учета. В частности, будет увеличен размер штрафа за непредставление должностными лицами государственных органов сведений, необходимых для ведения воинского учета. Также КоАП дополнят новой статьей, которая предусматривает наложение ответственности не только на должностных лиц, но и на юридическое лицо.

Ипотека

Чтобы уменьшить риски заемщиков и банков, Центральный банк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Надбавка будет зависеть от первоначального взноса и показателя долговой нагрузки заемщика. При взносе до 10% будет самая высокая надбавка в размере 9. Если взнос от 20-30%, надбавка будет 0,5.

Внесудебное банкротство

Гражданин может обратиться признать его банкротом вне суда, если размер долга составит не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн. руб.

При этом нужно подтвердить одно из следующих обстоятельств:

- основной доход лица - пенсия, а иного имущества для взыскания нет;

- гражданин получает пособие в связи с рождением ребенка;

- лицо не выполнило требования имущественного характера исполнительного документа, выданного за 7 лет и ранее до даты подачи заявления.