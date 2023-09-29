Послабление условий для выплат дивидендов из недружественных стран

На сайте Минфина опубликована информация о частичном смягчении условий для выплат дивидендов из недружественных стран. Данное решение было принято подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, но послабления касаются не всех недружественных стран, а исключительно тех, кто осуществил инвестиции в нашу страну после 01.04.2023 г.

Важно уточнить, что до введения изменений, выплата дивидендов была возможна, только при условии, что размер выплат не превышает половину прибыли за прошлый год, а также налогоплательщик имел обязанность выполнения основных показателей эффективности.

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Теперь стало проще, так как ранее установленные условия не будут применимы, если иностранное лицо осуществило инвестиции в отечественную экономику после 01 апреля текущего года. Однако, размер дивидендов не может превышать объем инвестиций. Также важно уточнить, что дивиденды будут облагаться российским налогом у источника по ставке 15 %.

Пока не совсем понятно, какое количество иностранных лиц сможет воспользоваться данным послаблением, но важно отметить, что данное решение может повысить мотивацию для осуществления инвестиций в российскую экономика, как сейчас, так и в будущем.