Страховщик отказал в выплате, поскольку страхователь представил автомобиль в уже отремонтированном виде

ВС РФ не согласился с отказом

В результате ДТП была повреждена машина Общества- страхователя. Компания решила самостоятельно провести восстановительный ремонт ТС, а лишь потом обратилась к страховщику для получения выплаты.

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Общество предоставило Страховщику копию определения о возбуждении дела об административном правонарушении, в рамках которого виновником аварии был признан водитель другого автомобиля, а также оригинал экспертного заключения.

Страховая компания отказалась в выплате, указав на то, что Общество в нарушении установленных правил, не предоставило автомобиль в поврежденном состоянии для осмотра самим страховщиком. После чего Компания обратилась в суд.

Суды нижестоящих инстанций согласились с выводами страховой организации, указав, что обязанность по выплате возмещения не наступила и отказали в иске.

ВС РФ указал следующее: