Страховщик отказал в выплате, поскольку страхователь представил автомобиль в уже отремонтированном виде

ВС РФ не согласился с отказом
В результате ДТП была повреждена машина Общества- страхователя. Компания решила самостоятельно провести восстановительный ремонт ТС, а лишь потом обратилась к страховщику для получения выплаты.
Общество предоставило Страховщику копию определения о возбуждении дела об административном правонарушении, в рамках которого виновником аварии был признан водитель другого автомобиля, а также оригинал экспертного заключения.
Страховая компания отказалась в выплате, указав на то, что Общество в нарушении установленных правил, не предоставило автомобиль в поврежденном состоянии для осмотра самим страховщиком. После чего Компания обратилась в суд.
Суды нижестоящих инстанций согласились с выводами страховой организации, указав, что обязанность по выплате возмещения не наступила и отказали в иске.
ВС РФ указал следующее:
Непредставление ТС для осмотра, экспертизы или же проведение ремонта самостоятельно до проведения осмотра страховой организацией, может служить основанием для отказа в страховом возмещении, только в случае, если вышеуказанные действия, приведут к невозможности достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков. Поскольку страхователь предоставил все необходимые документы, подтверждающие страховой случай, страховщик обязан был выплатить возмещение.
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