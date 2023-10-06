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Карина Каримова
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Страховщик отказал в выплате, поскольку страхователь представил автомобиль в уже отремонтированном виде

ВС РФ не согласился с отказом

Карина Каримова
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В результате ДТП была повреждена машина Общества- страхователя. Компания решила самостоятельно провести восстановительный ремонт ТС, а лишь потом обратилась к страховщику для получения выплаты.

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Общество предоставило Страховщику копию определения о возбуждении дела об административном правонарушении, в рамках которого виновником аварии был признан водитель другого автомобиля, а также оригинал экспертного заключения.

Страховая компания отказалась в выплате, указав на то, что Общество в нарушении установленных правил, не предоставило автомобиль в поврежденном состоянии для осмотра самим страховщиком. После чего Компания обратилась в суд.

Суды нижестоящих инстанций согласились с выводами страховой организации, указав, что обязанность по выплате возмещения не наступила и отказали в иске.

ВС РФ указал следующее:

Непредставление ТС для осмотра, экспертизы или же проведение ремонта самостоятельно до проведения осмотра страховой организацией, может служить основанием для отказа в страховом возмещении, только в случае, если вышеуказанные действия, приведут к невозможности достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков. Поскольку страхователь предоставил все необходимые документы, подтверждающие страховой случай, страховщик обязан был выплатить возмещение.

#страховое законодательство#судебная практика
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#страховое законодательство#судебная практика