Тайвань уточняет налоговые льготы для иностранных специалистов

Министерство финансов Тайваня выпустило уведомление, разъясняющее условия налоговых льгот для квалифицированных иностранных специалистов, зарабатывающих более 3 млн тайваньских долларов.

Льготы были введены для привлечения иностранных специалистов для работы на Тайване и предусматривает 50%-ное снижение суммы налогооблагаемого дохода, превышающего 3 миллиона тайваньских долларов, на срок до пяти лет на Тайване.

В уведомлении уточняется, что льгота доступна для квалифицированных иностранных специалистов, которые впервые проживают на Тайване полные 183 дня в году и чья годовая зарплата превышает 3 миллиона тайваньских долларов.

Если человек проживает на Тайване полные 183 дня в году и его годовая зарплата не превышает 3 миллионов тайваньских долларов, он не сможет подать заявку на получение льготы в последующие годы, когда его зарплата превысит 3 миллиона тайваньских долларов.

По материалам orbitax.com