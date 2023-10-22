Финансовая отчетность и аудит в Мексике Материал редакции

Аудит является важным инструментом контроля финансовой деятельности компаний во всем мире, включая Мексику. С его помощью можно определить, насколько достоверно и точно представлены финансовые отчеты, а также обнаружить любые потенциальные ошибки, мошенничество или незаконную деятельность. Кроме того, аудит имеет ключевое значение при принятии финансовых решений. В нашей статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с финансовой отчетностью и аудитом в Мексике.

Какие стандарты применяются для финансовой отчетности в Мексике?

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Мексиканский совет по исследованиям и разработке стандартов финансовой отчетности признан главным органом по установлению стандартов финансовой отчетности в Мексике. Он публикует заявления по стандартам бухгалтерского учета и отчетности и обновляет их по мере необходимости.

В 2008 году Мексиканский совет по исследованиям и разработке стандартов финансовой отчетности и Национальная комиссия по банковским операциям и ценным бумагам объявили об обязательном применении международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) с 2012 года для компаний, котирующихся на Мексиканской фондовой бирже.

В соответствии с дополнением A-8 стандартов финансовой отчетности в Мексике, которое устанавливает основу для дополнительного применения международных стандартов финансовой отчетности, МСФО применяются при возникновении конкретной ситуации, которая не охватывается стандартами финансовой отчетности Мексики. Если же ни стандарты финансовой отчетности Мексики, ни МСФО не могут быть применены, то дополнение A-8 допускает принятие других стандартов в соответствии с конкретными требованиями, предусмотренными в нем для обеспечения надлежащего применения.

Какой отчетный период в Мексике?

Отчетный период составляет 12 месяцев. В соответствии с Федеральным законом о подоходном налоге, Федеральным налоговым кодексом и Общим законом о коммерческих компаниях, финансовый год должен совпадать с календарным годом.

Однако организация может выбрать период (12 месяцев), отличный от календарного года, для внутренних целей.

Пример: это может быть использовано, когда мексиканские компании являются дочерними компаниями иностранных компаний, финансовый год которых отличается от календарного, и для целей составления консолидированной финансовой отчетности по всему миру.

Требования к подаче финансовой отчетности в Мексике

Компания должна готовить отчетность за каждый финансовый год, включающую следующие основные финансовые отчеты:

отчет о финансовом положении;

отчеты об изменениях в собственном капитале;



отчет о движении денежных средств.



Основные принципы учетной политики, использованные при подготовке финансовой отчетности и примечания, объясняющие представленную информацию, должны быть также включены.

Финансовая отчетность должна быть представлена на ежегодном собрании акционеров и одобрена акционерами. Отчетность составляется на постоянной основе каждый год.

В случае, если компания является холдинговой компанией группы, то стандарты финансовой отчетности Мексики требуют подготовку консолидированной финансовой отчетности компании и ее дочерних компаний. Кроме того, положения Национальной комиссии по банковским операциям и ценным бумагам требуют от холдинговых компаний, ценные бумаги которых обращаются на бирже ценных бумаг, ежегодно представлять индивидуальную и консолидированную финансовую отчетность.

Внешний аудитор компании должен подготовить аудиторское заключение, адресованное совету директоров и акционерам, в котором указывается, достоверно ли финансовая отчетность отражает финансовое положение компании (и ее дочерних компаний, где это применимо), а также результаты их деятельности, изменения в капитале их акционеров и изменения в их финансовом положении в соответствии с требованиями стандартов финансовой отчетности.

Требования к Бухгалтерским книгам и записям в Мексике

Все мексиканские компании должны вести подробные бухгалтерские записи на испанском языке, используя в качестве валюты мексиканское песо.

К таким записям относятся:

главная бухгалтерская книга;

общий журнал;



запись инвентаризации и бухгалтерские балансы;



книги учета протоколов заседаний совета директоров и акционеров;



запись об инвестициях в акции;



запись о долгах в иностранной валюте, кредитах и наличных деньгах;



запись об именных акциях.



Основные книги и записи вместе со всей подтверждающей документацией, как правило, должны храниться по официальному месту регистрации компании и оставаться доступными в течение 10 лет.

Аудит компаний в Мексике

С 2012 года аудит и финансовая отчетность в Мексике проводятся в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) и Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО).

Эта система заменила национальный набор стандартов Мексики и позволяет проводить лучшее сравнение со странами, в которых могут базироваться потенциальные инвесторы. Это изменение было внесено в надежде привлечь в страну больше прямых иностранных инвестиций.

В соответствии с действующим налоговым законодательством Мексики, аудит является обязательным для компаний, зарегистрированных на бирже, и компаний, которые превышают определенные пороговые значения.

Эти значения являются следующими:

годовой доход 100 000 000 мексиканских песо;

общая сумма активов 79 000 000 мексиканских песо;



численность сотрудников 300.



Аудит должен быть подготовлен независимым государственным бухгалтером, зарегистрированным в налоговых органах.

Как правило, финансовая отчетность должна быть подана в государственные органы не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

В случае просрочки в подаче финансовой отчетности могут быть начислены штрафы.