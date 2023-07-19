Виды налогов в Мексике Материал редакции

Мексика — крупнейшая в мире по населению испаноязычная страна с населением чуть более 129 миллионов человек. У Мексики есть много благоприятных сторон: близость к США и Южной Америке, ее привлекательность для туризма, культура, гастрономия и природные ресурсы. При всем при этом североамериканская страна вызывает большой интерес у людей, заинтересованных в инвестициях или собирающихся там жить. Будь то работа, открытие бизнеса или даже выход на пенсию, как это делают многие американцы. Немаловажную роль при выборе страны для проживания или инвестиций также играют налоги. Ниже в статье мы рассмотрим основные налоги в Мексике и их преимущества и недостатки.

Налог на доход от работы в Мексике (Impuestos sobre las rentas del trabajo)

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Социальное обеспечение (Seguridad Social)

В Мексике как работники, так и компании-работодатели, должны делать взносы на социальное обеспечение. Они используются для финансирования услуг и покрытия таких расходов, как

страхование от несчастных случаев,

пенсионные взносы или

отпуск по болезни.

Что касается работников, то они должны отчислять 5% от своей брутто-зарплаты на социальное обеспечение, но не более установленного максимума в 23 804 песо в год, что соответствует 1 984 песо в месяц.

Что касается компаний, то процент, который они должны платить, варьируется в зависимости от множества факторов, таких как:

экономическая активность работника,

уровень заработной платы или

способ оплаты.

Однако процент обычно составляет около 25% от брутто-зарплаты работника.

Следует отметить, что этот процент не применяется ко всей брутто-зарплате работников с очень высокими доходами. Следовательно, чем выше заработная плата, тем ниже эффективный процент, выплачиваемый компанией в качестве социального обеспечения.

Подоходный налог (Impuesto Sobre la Renta - ISR)

Помимо оплаты социального обеспечения, работники в Мексике также должны платить подоходный налог, очень похожий на НДФЛ в Испании.

В Мексике подоходный налог является прогрессивным и состоит из множества разделов. Он варьируются от примерно 2% в самой низкой категории до 35% для людей с самыми высокими доходами:

Уровень дохода (песо) Процентная ставка налога (%) От 0 до 7 735 1,92 От 7 735 до 65 651 6,4 От 65 651 до 115 376 10,88 От 115 376 до 134 119 16 От 134 119 до 160 578 17,92 От 160 578 до 323 862 21,36 От 323 862 до 510 451 23,52 От 510 451 до 974 535 30 От 974 535 до 1 299 380 32 От 1 299 380 до 3 898 140 34 Более 3 898 140 35

В этом смысле в Мексике налоговая нагрузка ниже, чем в большинстве европейских стран. Это справедливо для низких, средних и высоких доходов.

Общий налог на заработанный доход

Как правило, налоговая нагрузка на рабочих в Мексике у всех примерно одинаковая, вне зависимости от размера зарплаты. Все сотрудники платят 36–40% в казну от общей суммы, которую компании платят за их найм, в то время как 60–64% ​​они получают в виде чистой заработной платы.

Налоги на доход от капитала и сбережений в Мексике (Impuestos sobre las rentas del capital y del ahorro)

Проценты

Банковские проценты или проценты от инвестиций в инструменты с фиксированным доходом, такие как государственные облигации, должны платить подоходный налог по ставкам, которые могут достигать 35%.

Однако следует отметить, что сумма, полученная в качестве процентов, должна быть скорректирована с учетом убытков, связанных с инфляцией. Другими словами, налоговая база будет учитывать обесценивание денег таким образом, чтобы нам не пришлось платить налоги с тех доходов, которые служат только для поддержания реальной стоимости наших инвестиций.

Дивиденды

Дивиденды, полученные налоговыми резидентами Мексики, также облагаются налогом.

Во-первых, должен быть уплачен налог на дивиденды в размере 10% от полученных чистых дивидендов. Эта сумма является дополнительной к тому, что должно быть уплачено по подоходному налогу за тот же самый дивиденд, и не может быть использовано для уменьшения суммы, подлежащей выплате.

Во-вторых, с валового дивиденда также должен платиться подоходный налог по ставке, которая может варьироваться от 1,92% до 35% для самых высоких доходов. Окончательная выплачиваемая сумма будет определяться тем, что должно быть выплачено в соответствии с валовым дивидендом и тем, что уже было удержано.

Доход от недвижимости (аренда)

Получение дохода от инвестиций в недвижимость также подлежит уплате налогов. При этом применяются те же ставки, что и при подоходном налоге, то есть от 1,92% до 35%.

Чтобы рассчитать базу, согласно которой будут рассчитываться налоги, нужно сумму, полученную за аренду, уменьшить на все расходы, связанные с ее владением (налоги, уборка, страховка, проценты по ипотеке и т.д.), а также на ежегодную амортизацию в размере 5% от стоимости имущества, которая будет увеличиваться с учетом инфляции. Поэтому вполне возможно, что эффективная ставка налога будет очень низкой.

В качестве альтернативы можно уменьшить сумму, полученную в виде арендной платы, на 35%, а также вычесть налоговый платеж для расчета налоговой базы. Но предыдущий вариант с вычитанием нескольких расходов обычно более привлекателен.

Прирост капитала

Налоги, уплачиваемые при приросте капитала, меняются в зависимости от способа получения прибыли.

При получении прироста капитала от основного места жительства, примерно первые 5 миллионов песо прироста капитала будут освобождены от налога.

Прибыль, получаемая от других инвестиций, таких как акции, должна облагаться налогом только по ставке 10%. И эти 10% будут рассчитаны путем корректировки первоначальной стоимости покупки в сторону увеличения, чтобы учесть влияние инфляции за то время, когда эти акции находились в портфеле.

Если речь идет об инвестициях в международные акции, номинированные в валютах, отличных от мексиканского песо, при расчете налогов первоначальная стоимость покупки конвертируется в песо и увеличивается с учетом инфляции. Это используется как основа для определения налогооблагаемой прибыли, которой на самом деле может и не быть.

Благодаря этим поправкам на инфляцию мексиканское казначейство не взимает налог на капитал с тех доходов, которые связаны с простой девальвацией валюты.

Налог на прибыль в Мексике (Impuesto de Sociedades)

Что касается компаний, то прибыль, которую они получают, должна облагаться корпоративным налогом. Применимый процент составляет 30%, независимо от размера компании или сектора, в котором она работает.

В этом смысле налоговая нагрузка на компании относительно высокая по сравнению с большинством стран мира.

Налог на добавленную стоимость (НДС) в Мексике (Impuesto de valor añadido - IVA)

Потребление товаров и услуг в Мексике облагается налогом на добавленную стоимость, который очень похож на НДС в европейских странах. Он состоит из двух разных разделов.

С одной стороны, общая ставка НДС в Мексике составляет 16% и применяется ко всем покупкам, которые конкретно не подпадают под действие раздела об освобождении.

И с другой стороны, существует ряд товаров и услуг, НДС по которым составляет 0%. К этой категории относятся такие товары, как книги, газеты, лотереи и инвестиционные продукты, включая золото и другие драгоценные металлы, являющиеся законным платежным средством.

Налоги на покупку недвижимости в Мексике (Impuestos sobre la compra de un inmueble)

Покупка недвижимости в Мексике, будь то квартира или дом, также сопровождается уплатой налогов. Ставки по данному налогу зависят от муниципалитета, в котором находится имущество. Так что они могут существенно различаться.

Средняя ставка по стране составляет 2%. Однако она может быть практически нулевой, если речь идет о недвижимости на Юкатане (0,02%), или более значительной, если это в столице Мехико, где ставка является прогрессивной и колеблется от 3,1% до 4,5%.

Можно сделать вывод, что модель налогов в Мексике во многом схожа с той, что применяется в большинстве западных стран.

Тем не менее, важно подчеркнуть, что если не брать во внимание корпоративный налог, то применимые ставки для остальных налоговых показателей несколько ниже, чем в других странах.