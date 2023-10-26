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Зарубежное право
Виктория Щеглова
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Вторая волна изменений в законодательстве БелизаМатериал редакции

Правительства популярных оффшорных юрисдикций продолжают принимать поправки к законодательству, относящемуся к обслуживанию коммерческих компаний. Одной из таких популярных юрисдикций является Белиз, где за последнее время уже второй раз принимают поправки к Закону о международных коммерческих компаниях. Недавно мы писали про поправки, принятые в конце 2022 года, сейчас считаем необходимым осветить наиболее существенные последние изменения 2023 года. Не можем не отметить, что новеллы касаются улучшения качества администрирования компаний, а также увеличения прозрачности корпоративных структур. Последнее является общей тенденцией законодательства абсолютно всех зарубежных юрисдикций.

Виктория Щеглова

Содержание

  1. Требования по подаче реестра бенефициаров в Белизе
    1. Требование к получению согласия директора на вступление в должность в Белизе
      1. Введение понятий номинальных директоров и акционеров
        1. Требование по лицензированию добровольных ликвидаторов в Белизе
          1. Введение последовательности выплат при ликвидации компании в Белизе
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            Требования по подаче реестра бенефициаров в Белизе

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            Ранее привлекательность многих оффшорных юрисдикций состояла в отсутствии не только публичных реестров бенефициаров, но и в принципе каких бы то ни было реестров. Таким образом, собственник компании был скрыт от посторонних глаз. В последнее время многие страны стали постепенно отходить от этой тенденции. Не остался в стороне и Белиз.

            Последними поправками было введено требование по обязательному хранению в офисе регистрационного агента реестра бенефициаров, содержащего актуальную информацию о собственниках компании, а также подача данного реестра в Регистрар. Ранее это требование распространялось только на реестры директоров и акционеров (которые, зачастую, были номиналами).

            При этом важно отметить, что реестр по-прежнему НЕ является публичным, поэтому контрагенты или партнеры компании не смогут проверить данные о собственниках. Они будут доступны только государственным органам и должностным лицам по соответствующему запросу.

            Сроки файлирования, а также размер госпошлины за данную услугу пока не установлены.

            Ниже приводим образец реестра. Его форма не содержится в законе, поэтому данный документ является разработкой агентов, с которыми мы осуществляем сотрудничество.

            Требование к получению согласия директора на вступление в должность в Белизе

            Введено требование по обязательному получению согласия директора на назначение на должность. Согласие должно быть оформлено отдельным документом и храниться в файлах компании.

            Любые директора (альтернативные, замещающие и т.д.) начинают нести ответственность, аналогичную назначенным постоянным директорам, с момента подписания согласия. Подобная практика уже существует во многих странах, и законодательство Белиза было приведено в соответствие с международными стандартами.

            Введение понятий номинальных директоров и акционеров

            Введение понятий номинальных директоров и акционеров является, пожалуй, одним из главных новшеств среди принятых поправок.

            Номинальный директор означает любое физическое лицо, назначенное в совет директоров другим физическим или юридическим лицом, чтобы действовать от его имени. Таким образом, закон проводит разграничение между номинальным директором и реальным.

            Номинальные директора и акционеры должны в течение 30 дней с даты назначения подать декларацию в Регистрар, раскрывающую, в чьих интересах они действуют.

            Аналогичный срок установлен для информирования Регистрара о прекращении номинального директорства / действия в качестве номинального акционера. За нарушение налагается административная ответственность в виде штрафа.

            Важно отметить, что в реестрах директоров и акционеров, хранящихся в офисе регистрационного агента, также должна быть отражена информация о том, является ли назначенный директор/акционер номиналом.
            Что такое номинальный сервис и для чего он нужен в иностранной компании? | GSL

            Под номинальным сервисом понимают обычно комплекс услуг, предоставляемых владельцу компании лицами, действующими в качестве номинальных директоров и акционеров оффшорной компании. В перечень этих услуг входят: нахождение на должности директора, подписание документов от имени компании по инструкции бенефициара, номинальное держание акций в пользу реального собственника и др.

            gsl.org

            Требование по лицензированию добровольных ликвидаторов в Белизе

            Новые изменения ввели требование по обязательному лицензированию добровольных ликвидаторов. Напомним, что, несмотря на несколько формальный статус, ликвидатор является важным лицом при официальном закрытии компании. Именно в его руки переходит управление делами на период всей ликвидации.

            Ранее в качестве добровольного ликвидатора могло выступать любое лицо, которое не было аффилировано с самой компанией (т.е. не занимало каких-либо должностей в компании, а также не являлось не восстановленным в правах банкротом, дисквалифицированным или несовершеннолетним лицом или лицом, ограниченным в правах).

            Согласно новому закону, ликвидатор должен иметь лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Лицензия выдается сроком на 3 года и подтверждается Сертификатом о регистрации добровольного ликвидатора. С учетом того, что первичное получение лицензии и ее последующее продление является весьма дорогостоящим, то это может сказаться на стоимости процесса ликвидации в сторону подорожания.

            Сам факт наличия у ликвидатора лицензии означает, что это лицо должно обладать определенной квалификацией в сфере оказания корпоративных услуг, а также застраховать свою профессиональную деятельность.

            Регистрар будет вести реестр добровольных ликвидаторов. Как именно он будет выглядеть, пока, к сожалению, не известно, но полагаем, что это делается для возможности проверки активности лицензии у того или иного лица. В дальнейшем Регистрар также должен выпустить Guidelines с требованиями к кандидатам и описанием процедуры по получению лицензии.

            Ликвидация компании, зарегистрированной в Белизе. | GSL

            Вопросы ликвидации офшорной компании зарегистрированной в Белизе. процедуры прекращения деятельности Dissolution и Strike-off. различия в юридических последствиях. Особенности и стоимость юридического сопровождения

            gsl.org

            Введение последовательности выплат при ликвидации компании в Белизе

            Новые поправки к закону предусматривают установление последовательности выплат при официальном закрытии компании. Выплаты должны производиться в следующем порядке:

            В первую очередь выплате подлежат все налоги, которые компания не оплатила в Реестр;
            Во вторую очередь компания должна выплатить заработную плату сотрудникам;
            В третью очередь – оставшиеся выплаты (например, расчеты с кредиторами, контрагентами и т.д.).

            Описанные нами изменения пока существуют только в законе и не реализуются на практике. Мы ожидаем выпуск Guidelines по их практическому применению, а также комментарии от агентов, с которыми мы осуществляем сотрудничество. Мы оповестим всех наших клиентов, владеющих Белизскими компаниями, обо всех шагах, которые необходимо предпринять в связи с новыми поправками к закону.

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            публикация Изменения в законодательстве Белиза в 2023 году

            gsl.org
            #Белиз#Изменения Законодательства#Материал редакции
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            Виктория Щеглова (подробнее)
            Автор статьи,
            Юрисконсульт GSL Law & Consulting
            +7 495 234 38 33
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            Виктория Щеглова (подробнее)
            Автор статьи,
            Юрисконсульт GSL Law & Consulting
            +7 495 234 38 33
            Задать вопрос
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            #Белиз#Изменения Законодательства#Материал редакции