Правительства популярных оффшорных юрисдикций продолжают принимать поправки к законодательству, относящемуся к обслуживанию коммерческих компаний. Одной из таких популярных юрисдикций является Белиз, где за последнее время уже второй раз принимают поправки к Закону о международных коммерческих компаниях. Недавно мы писали про поправки, принятые в конце 2022 года, сейчас считаем необходимым осветить наиболее существенные последние изменения 2023 года. Не можем не отметить, что новеллы касаются улучшения качества администрирования компаний, а также увеличения прозрачности корпоративных структур. Последнее является общей тенденцией законодательства абсолютно всех зарубежных юрисдикций.
Ранее привлекательность многих оффшорных юрисдикций состояла в отсутствии не только публичных реестров бенефициаров, но и в принципе каких бы то ни было реестров. Таким образом, собственник компании был скрыт от посторонних глаз. В последнее время многие страны стали постепенно отходить от этой тенденции. Не остался в стороне и Белиз.
Последними поправками было введено требование по обязательному хранению в офисе регистрационного агента реестра бенефициаров, содержащего актуальную информацию о собственниках компании, а также подача данного реестра в Регистрар. Ранее это требование распространялось только на реестры директоров и акционеров (которые, зачастую, были номиналами).
Сроки файлирования, а также размер госпошлины за данную услугу пока не установлены.
Ниже приводим образец реестра. Его форма не содержится в законе, поэтому данный документ является разработкой агентов, с которыми мы осуществляем сотрудничество.
Введено требование по обязательному получению согласия директора на назначение на должность. Согласие должно быть оформлено отдельным документом и храниться в файлах компании.
Любые директора (альтернативные, замещающие и т.д.) начинают нести ответственность, аналогичную назначенным постоянным директорам, с момента подписания согласия. Подобная практика уже существует во многих странах, и законодательство Белиза было приведено в соответствие с международными стандартами.
Введение понятий номинальных директоров и акционеров является, пожалуй, одним из главных новшеств среди принятых поправок.
Номинальный директор означает любое физическое лицо, назначенное в совет директоров другим физическим или юридическим лицом, чтобы действовать от его имени. Таким образом, закон проводит разграничение между номинальным директором и реальным.
Номинальные директора и акционеры должны в течение 30 дней с даты назначения подать декларацию в Регистрар, раскрывающую, в чьих интересах они действуют.
Аналогичный срок установлен для информирования Регистрара о прекращении номинального директорства / действия в качестве номинального акционера. За нарушение налагается административная ответственность в виде штрафа.
Под номинальным сервисом понимают обычно комплекс услуг, предоставляемых владельцу компании лицами, действующими в качестве номинальных директоров и акционеров оффшорной компании. В перечень этих услуг входят: нахождение на должности директора, подписание документов от имени компании по инструкции бенефициара, номинальное держание акций в пользу реального собственника и др.gsl.org
Новые изменения ввели требование по обязательному лицензированию добровольных ликвидаторов. Напомним, что, несмотря на несколько формальный статус, ликвидатор является важным лицом при официальном закрытии компании. Именно в его руки переходит управление делами на период всей ликвидации.
Ранее в качестве добровольного ликвидатора могло выступать любое лицо, которое не было аффилировано с самой компанией (т.е. не занимало каких-либо должностей в компании, а также не являлось не восстановленным в правах банкротом, дисквалифицированным или несовершеннолетним лицом или лицом, ограниченным в правах).
Сам факт наличия у ликвидатора лицензии означает, что это лицо должно обладать определенной квалификацией в сфере оказания корпоративных услуг, а также застраховать свою профессиональную деятельность.
Регистрар будет вести реестр добровольных ликвидаторов. Как именно он будет выглядеть, пока, к сожалению, не известно, но полагаем, что это делается для возможности проверки активности лицензии у того или иного лица. В дальнейшем Регистрар также должен выпустить Guidelines с требованиями к кандидатам и описанием процедуры по получению лицензии.
Новые поправки к закону предусматривают установление последовательности выплат при официальном закрытии компании. Выплаты должны производиться в следующем порядке:
Описанные нами изменения пока существуют только в законе и не реализуются на практике. Мы ожидаем выпуск Guidelines по их практическому применению, а также комментарии от агентов, с которыми мы осуществляем сотрудничество. Мы оповестим всех наших клиентов, владеющих Белизскими компаниями, обо всех шагах, которые необходимо предпринять в связи с новыми поправками к закону.
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