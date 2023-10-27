Претензионный порядок урегулирования споров: интересная практика

Судами разъяснены вопросы информации, которую необходимо отразить в досудебной претензии, вопросы порядка отправления претензии и другое.
1. Содержание претензии:
Обществом был подан иск в суд о взыскании неосновательного обогащения, в результате перечисления контрагенту денежных средств платежными поручениями без договоров.
Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что Обществом не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Претензию, направленную раннее, суд во внимание не принял, поскольку в ней:
Другими судами были приняты сходные решения, в которых отказано в удовлетворении иска, при том, что претензия была направлена.
Судами указано, что претензия должна содержать информацию о конкретном споре между сторонами, а также иные сведения, позволяющие установить связь между претензией и иском.
2. Претензию можно направить по электронной почте:
Договор между контрагентами не предусматривал порядок направления писем по электронной почте, в связи с чем, иск Общества оставили без рассмотрения. Однако, вышестоящий суд указал, что электронные сообщения приравниваются к письменной форме, даже если договор этого не предусматривает. Ответчик указал свой адрес электронной почты, тем самым подтвердив его, соответственно, письма, направленные по этому адресу приравниваются к письмам, направленные по адресу заказным письмом.
3. Полномочия лица, получающего претензию, могут явствовать из обстановки:
Контрагент просил суд отказать в удовлетворении иска, указывая на то, что претензия вообще не была им получена, поскольку получена в офисе компании секретарем, который в трудовых отношениях с компанией не состоял. Соответственно, никакого отношения к компании не имеет и получать претензию не мог. Суд доводы ответчика не поддержал, указав на то, что отсутствие полномочий из обстановки не явствовали.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь