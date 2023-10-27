Претензионный порядок урегулирования споров: интересная практика

Судами разъяснены вопросы информации, которую необходимо отразить в досудебной претензии, вопросы порядка отправления претензии и другое.

1. Содержание претензии:

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Обществом был подан иск в суд о взыскании неосновательного обогащения, в результате перечисления контрагенту денежных средств платежными поручениями без договоров.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что Обществом не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Претензию, направленную раннее, суд во внимание не принял, поскольку в ней:

была указана сумма, отличающаяся от суммы в иске;

речь шла о задолженности без указания оснований ее возникновения.

Другими судами были приняты сходные решения, в которых отказано в удовлетворении иска, при том, что претензия была направлена.

Судами указано, что претензия должна содержать информацию о конкретном споре между сторонами, а также иные сведения, позволяющие установить связь между претензией и иском.

2. Претензию можно направить по электронной почте:

Договор между контрагентами не предусматривал порядок направления писем по электронной почте, в связи с чем, иск Общества оставили без рассмотрения. Однако, вышестоящий суд указал, что электронные сообщения приравниваются к письменной форме, даже если договор этого не предусматривает. Ответчик указал свой адрес электронной почты, тем самым подтвердив его, соответственно, письма, направленные по этому адресу приравниваются к письмам, направленные по адресу заказным письмом.

3. Полномочия лица, получающего претензию, могут явствовать из обстановки: