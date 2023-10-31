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Российские налоги
Полина Мостепан
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Центральный банк повысил ключевую ставку с 13 % до 15 %.

На прошлой неделе прошло очередное собрание совета директоров Банка России и было принято решение поднять ключевую ставку на целых 200 б.п., до 15,00 % годовых. Напомним, что за последние месяцы — это четвертое подряд повышение. К радикальным мерам повышения ставки регулятор страны перешел летом текущего года и один раз даже повышал ставку на внеплановом заседании.

Полина Мостепан
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Не успели россияне привыкнуть к ключевой ставке в размере 13 %, так как именно эта ставка действовала с 18 сентября 2023 года, как уже с 30 октября ставка составляет 15 %, таким образом можно сделать вывод, что с лета ставка выросла уже в два раза.

Повышением ставки Центральный банк России пытается бороться с инфляцией, которая в сентябре ускорилась до максимальных месячных значений с апреля прошлого 2022 года.

Цель ЦБ вызвать подорожание кредитов, выдаваемых, как физическим лицам, так и компаниям. Подразумевается, что данное подорожание повлияет на уменьшение спроса и, соответственно, замедлит рост цен, но есть и вторая сторона медали, о которой не стоит забывать - послабление экономического роста в стране.

По материалам: Банк России

#ключевая ставка#Центробанк
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ключевая ставка#Центробанк