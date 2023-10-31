В ноябре дополнительный выходной день

Врываемся в новостную ленту с приятным напоминанием, что приближается 4 ноября- день народного единства. Это государственный праздник в нашей необъятной стране и всегда являлся выходным днем.

В этом году 4 ноября выпадает на субботу, тем самым предусмотрен перенос дня отдыха на следующий после праздничного рабочего дня: на понедельник 6 ноября.

Таким образом, впереди россиян ожидает целых 3 выходных дня: 4, 5 и 6 ноября. Самое время планировать прекрасное времяпрепровождение на эти дни со своими родными и любимыми. Отдохнуть в уединение от повседневной суеты, тоже является прекрасным решением.