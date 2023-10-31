News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

В ноябре дополнительный выходной день

Врываемся в новостную ленту с приятным напоминанием, что приближается 4 ноября- день народного единства. Это государственный праздник в нашей необъятной стране и всегда являлся выходным днем.

Полина Мостепан
Обсудить

В этом году 4 ноября выпадает на субботу, тем самым предусмотрен перенос дня отдыха на следующий после праздничного рабочего дня: на понедельник 6 ноября.

Таким образом, впереди россиян ожидает целых 3 выходных дня: 4, 5 и 6 ноября. Самое время планировать прекрасное времяпрепровождение на эти дни со своими родными и любимыми. Отдохнуть в уединение от повседневной суеты, тоже является прекрасным решением.

Всем прекрасных выходных!

#нерабочие праздничные дни
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#нерабочие праздничные дни