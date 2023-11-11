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Российское право
Карина Каримова
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Исключительное право теперь можно будет поделить

Проект ФЗ о внесении изменений в ГК РФ внесен в Госдуму

Карина Каримова
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ГК РФ регламентирует исключительное право, как право, принадлежащее правообладателю полностью, которое он может использовать по своему усмотрению. При этом нередки случаи, когда правообладателями исключительного права являются несколько человек. В таком случае право принадлежит всем совместно, что не всегда удобно. ВС РФ по вопросу деления принадлежащего права высказывал также однозначную позицию. Выделять доли в исключительном праве нельзя.

Проект ФЗ внесет поправки в ГК РФ, согласно которым исключительное право возможно будет поделить на доли. Доли будут равные, однако иное может быть предусмотрено соглашением сторон. Законопроект не регламентирует обязательные условия для такого соглашения, единственное, соглашение должно быть заключено в письменной форме.

Если исключительное право будет разделено, наличие долей будет отражаться в государственном реестре. В случае отсутствия информации о долях, считается, что доли не выделены, и продолжают действовать общие правила совместного обладания исключительным правом.

#законопроект
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект