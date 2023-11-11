Исключительное право теперь можно будет поделить

Проект ФЗ о внесении изменений в ГК РФ внесен в Госдуму

ГК РФ регламентирует исключительное право, как право, принадлежащее правообладателю полностью, которое он может использовать по своему усмотрению. При этом нередки случаи, когда правообладателями исключительного права являются несколько человек. В таком случае право принадлежит всем совместно, что не всегда удобно. ВС РФ по вопросу деления принадлежащего права высказывал также однозначную позицию. Выделять доли в исключительном праве нельзя.

Проект ФЗ внесет поправки в ГК РФ, согласно которым исключительное право возможно будет поделить на доли. Доли будут равные, однако иное может быть предусмотрено соглашением сторон. Законопроект не регламентирует обязательные условия для такого соглашения, единственное, соглашение должно быть заключено в письменной форме.