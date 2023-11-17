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Карина Каримова
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Оценка действий правообладателей товарных знаков: ВС РФ обобщил практику

Последствия неиспользования товарного знака, «патентные тролли» и другие вопросы - какие выводы были сделаны судами?

Карина Каримова
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Рассмотрим некоторые выводы:

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1. Неиспользование товарного знака- это злоупотребление правом? Ответ: Не всегда.

Общество, обладая исключительным правом на товарный знак (далее по тексту- ТЗ), решило обратиться в суд с требованием о компенсации, поскольку права на ТЗ нарушались.

Ответчик приводил доводы, что компания не использует ТЗ и, соответственно, злоупотребляет своим правом.

Доводы ответчика были отклонены и указано на то, что, если ТЗ не используется по причине временных производственных проблем и иных препятствий, злоупотребление правом данный факт считать нельзя.

2. Приобретение права на ТЗ без цели его использования, а для намерения предъявлять иски к добросовестным участникам возможно? Ответ: Недопустимо.

Суд отказал в удовлетворении иска предпринимателя, который являлся правообладателем ТЗ, приобретенным недавно.

Суд указал на отсутствие у покупателей ассоциации ТЗ с истцом, кроме того, истец является также участником (истцом) в нескольких сотнях других судебных дел, связанные с защитой на ТЗ.

Суд решил, что истец хочет получить судебную защиту путем имитации нарушения, а это, в свою очередь, свидетельствует о намерении причинения вреда другому лицу.

3. Если лицо признано недобросовестным в одном споре, значит автоматически признается таковым в других спорах? Ответ: Нет.

Обзор ВС РФ поясняет, что если суд в одном деле сделал выводы о злоупотреблении правом правообладателя по отношению к одним лицам, вовсе не означает, что лицо в другом споре является таким же недобросовестным.

#судебная практика#товарный знак
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#судебная практика#товарный знак