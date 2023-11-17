Оценка действий правообладателей товарных знаков: ВС РФ обобщил практику

Последствия неиспользования товарного знака, «патентные тролли» и другие вопросы - какие выводы были сделаны судами?
Рассмотрим некоторые выводы:
1. Неиспользование товарного знака- это злоупотребление правом? Ответ: Не всегда.
Общество, обладая исключительным правом на товарный знак (далее по тексту- ТЗ), решило обратиться в суд с требованием о компенсации, поскольку права на ТЗ нарушались.
Ответчик приводил доводы, что компания не использует ТЗ и, соответственно, злоупотребляет своим правом.
Доводы ответчика были отклонены и указано на то, что, если ТЗ не используется по причине временных производственных проблем и иных препятствий, злоупотребление правом данный факт считать нельзя.
2. Приобретение права на ТЗ без цели его использования, а для намерения предъявлять иски к добросовестным участникам возможно? Ответ: Недопустимо.
Суд отказал в удовлетворении иска предпринимателя, который являлся правообладателем ТЗ, приобретенным недавно.
Суд указал на отсутствие у покупателей ассоциации ТЗ с истцом, кроме того, истец является также участником (истцом) в нескольких сотнях других судебных дел, связанные с защитой на ТЗ.
Суд решил, что истец хочет получить судебную защиту путем имитации нарушения, а это, в свою очередь, свидетельствует о намерении причинения вреда другому лицу.
3. Если лицо признано недобросовестным в одном споре, значит автоматически признается таковым в других спорах? Ответ: Нет.
Обзор ВС РФ поясняет, что если суд в одном деле сделал выводы о злоупотреблении правом правообладателя по отношению к одним лицам, вовсе не означает, что лицо в другом споре является таким же недобросовестным.
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