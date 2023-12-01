Будьте бдительны: 1 декабря- крайний срок уплаты налогов для физических лиц за 2022 год

Напоминаем, что 1 декабря- это не только первый день зимы, а ещё является крайним сроком уплаты налогов для физических лиц за 2022 год.

Таким образом, именно сегодня граждане имеют обязанность по уплате имущественного налога и суммы перерасчета НДФЛ, образовавшиеся в результате разницы между ставками 13% и 15 % в связи с действием прогрессивной шкалы.

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Сотрудники налоговой инспекции рассчитывают сумму, которую обязан уплатить налогоплательщик и после этого, направляют уведомление и реквизиты для оплаты задолженности. Для оперативной оплаты налога, граждане могут использовать свой личный кабинет и производить оплату используя банковскую карту.

Помимо этого, через личный кабинет можно получать уведомления в электронном виде, тем самым, налогоплательщики освобождают себя от лишней бумажной документации.

Важно напомнить, что с текущего года для физических лиц также действует единый налоговый счет (ЕНС), то есть задолженность по всем налогам формируется на одном счете. Таким образом, если у налогоплательщика существует какая-либо задолженность прошлых периодов, то зачисленная сумма на ЕНС в первую очередь погасит прошлые долги, а текущие суммы к уплате, соответственно, сформируют новую задолженность.