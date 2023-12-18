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Карина Каримова
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Споры о перепланировке и реконструкции в многоквартирных домах

Обзор практики ВС РФ

Карина Каримова
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1. Переход на индивидуальное отопление возможен, если это предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования.

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Собственник квартиры намеревался использовать отдельный источник тепловой энергии, однако получил отказ от муниципального органа. Собственник обратился в суд с требованием обязать орган согласовать перепланировку.

Суды трех инстанций отказали истцу по следующим основаниям:

Поскольку внутренняя система дома представляет собой совокупность труб, оборудования и аппаратуры, соединенные между собой и представляющие единую сеть, отключение хотя бы 1 квартиры повлияет на всю сеть. Влияние заключается в снижении температуры всего дома, нарушение гидравлического режима и т.д., более того, изменение системы отопления потребует пересмотра проектной документации.

Таким образом, подключение отдельного обогрева в квартиру возможно, при наличии разрешения в проектной документации.

2. Размещение душевой над жилыми комнатами не допускается.

Собственник обратился в суд с требованием признать решение об отказе в сохранении переустройства помещения незаконным. Помещение было переустроено в туалет, при этом соблюдены санитарные, противопожарные стандарты.

Судами первом и апелляционной инстанции доводы истца были поддержаны. Выводы судов были основаны на заключении экспертизы, указывающая на отсутствие угрозы безопасности жизни людей и соблюдение всех установленных норм и правил.

ВС РФ с мнением судов не согласился, указав, что доказательство в виде экспертизы является недопустимым.

Судами не учтено, что квартира находится на четвертом этаже, а соответственно необходимо также принять во внимание свод правил Минстроя. Согласно указанным правилам, туалеты могут быть размещены только над вспомогательными помещениями.

Собственник также мог бы установить уборную над кухней по- своему желанию, если квартира была бы расположена на двух уровнях.

#Верховный Суд#судебная практика
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Верховный Суд#судебная практика