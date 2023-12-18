Споры о перепланировке и реконструкции в многоквартирных домах

Обзор практики ВС РФ
1. Переход на индивидуальное отопление возможен, если это предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования.
Собственник квартиры намеревался использовать отдельный источник тепловой энергии, однако получил отказ от муниципального органа. Собственник обратился в суд с требованием обязать орган согласовать перепланировку.
Суды трех инстанций отказали истцу по следующим основаниям:
Поскольку внутренняя система дома представляет собой совокупность труб, оборудования и аппаратуры, соединенные между собой и представляющие единую сеть, отключение хотя бы 1 квартиры повлияет на всю сеть. Влияние заключается в снижении температуры всего дома, нарушение гидравлического режима и т.д., более того, изменение системы отопления потребует пересмотра проектной документации.
Таким образом, подключение отдельного обогрева в квартиру возможно, при наличии разрешения в проектной документации.
2. Размещение душевой над жилыми комнатами не допускается.
Собственник обратился в суд с требованием признать решение об отказе в сохранении переустройства помещения незаконным. Помещение было переустроено в туалет, при этом соблюдены санитарные, противопожарные стандарты.
Судами первом и апелляционной инстанции доводы истца были поддержаны. Выводы судов были основаны на заключении экспертизы, указывающая на отсутствие угрозы безопасности жизни людей и соблюдение всех установленных норм и правил.
ВС РФ с мнением судов не согласился, указав, что доказательство в виде экспертизы является недопустимым.
Судами не учтено, что квартира находится на четвертом этаже, а соответственно необходимо также принять во внимание свод правил Минстроя. Согласно указанным правилам, туалеты могут быть размещены только над вспомогательными помещениями.
Собственник также мог бы установить уборную над кухней по- своему желанию, если квартира была бы расположена на двух уровнях.
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