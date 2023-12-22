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Полина Мостепан
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В 2023 году МРОТ и пенсии вырастут

На фоне удручающего и прогрессивного роста цен в стране, наконец-то поговорим о приятном повышении, который ожидает россиян в следующем году: минимального размера оплаты труда (МРОТ) и страховой пенсии по старости.

Полина Мостепан
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С 1 января 2023 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5 %, а если быть точнее, то фиксированная часть будет составлять 8 134,88, а один пенсионный коэффициент -133,05 рублей. Таким образом, средний размер пенсии после индексации в следующем году составит 23,5 тысяч рублей. Напомним, что индексация страховых пенсий является ежегодной акцией с 01 января и величина повышения определяется федеральным законом.

Данное повышение затрагивает исключительно неработающих пенсионеров. Но остальная часть граждан, получающая пенсию по старости, благодаря участию в системе обязательного пенсионного страхования, также не забыта, так как их перерасчет выплат происходит 1 августа.

Размер МРОТ также устанавливается федеральным законом и в следующем году сумма составит 19 242 рубля и это на 3 000 больше по сравнению с размером МРОТ текущего года. Важно уточнить, что МРОТ влияет на минимальную сумму зарплаты, больничных и декретных.

По материалам: Телеграм-канала "Госуслуги"

#МРОТ#пенсия
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#МРОТ#пенсия